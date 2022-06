Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Fartos da pandemia e da crise económica que se lhe seguiu, os portugueses revoltaram-se, saíram para as ruas, derrubaram o governo e há manifestações e violência nas ruas das principais cidades do país. Esta é a premissa de “Revolta”, primeira realização do argumentista Tiago R. Santos. E é de uma inverosimilhança colossal. Se há nesta altura povo passivo, temeroso, resignado e obediente a um governo incompetente e ineficaz que não pára de o carregar com taxas e impostos, é o português, e que ao invés de o expulsar do poder nas urnas, até lhe deu uma maioria absoluta. Mas vamos suspender a nossa descrença e aceitar a proposta ficcional de “Revolta”.

Estamos numa Lisboa em alvoroço de insurreição, e apesar disso, o casal Paulo (Ricardo Pereira) e Teresa (Teresa Tavares) vai receber, no seu confortável e espaçoso apartamento, dois amigos para jantar. João (Cristóvão Campos), recentemente divorciado, e Raquel (Margarida Vila-Nova), que passa o tempo a viajar pelo mundo. Nem Paulo conhece Raquel, nem esta e João se cruzaram alguma vez. Enquanto lá fora os sons da revolta não páram de se fazer ouvir, dentro do apartamento as coisas não vão correr bem entre anfitriões e convidados: há fricções, equívocos, ataques de nervos, conflitos e uma revelação bombástica – sem falar na carne mal assada do jantar. Na rua, assiste-se ao fim do mundo. Na casa, ao fim de um casal.

Pelo seu formato e pela sua dramaturgia, “Revolta” podia muito bem ter sido uma peça de teatro em vez de um filme. E evoca, com a sua atmosfera de panela de pressão conjugal e de hecatombe emocional entre quatro paredes, títulos como “Quem Tem Medo de Virginia Woolf?”, de Mike Nichols, “O Fim do Mundo na Nossa Cama Habitual Numa Noite de Chuva”, de Lina Wertmuller, ou “O Deus da Carnificina”, de Roman Polanski. Com o caos exterior a ajudar a carregar ainda mais a tensão e as discussões no interior do apartamento.

Seja pela escassa consistência das personagens (João, por exemplo, é um cartaz ambulante de insegurança, e Raquel o estereótipo da mulher em desespero que se escuda numa capa de provocação e cinismo), seja pela forma de falar e estar de quase todos os atores, muito marcada pelas telenovelas, seja por um ambiente que não atinge os níveis de claustrofobia, desconforto e ameaça necessários ao impacto emotivo sobre o espectador, para o fazer reagir aos acontecimentos e envolvê-lo, por identificação ou repulsa, com os protagonistas e as suas palavras, comportamentos e ações, “Revolta” não consegue sugar-nos para dentro do apartamento, embrulhar-nos naquele psicodrama, querer estar na companhia daquela gente, pôr-nos a escolher lados.

Já do ponto de vista cinematográfico, “Revolta” é seguro, sem papas na língua visuais, mexendo-se com desembaraço pelo espaço limitado que a história lhe impõe: um caso em que o gesto funciona melhor que o discurso. Há também uma piada recorrente sobre John Carpenter (cujos filmes, sinceramente, não vejo de modo algum como bons preliminares para a atividade sexual), e Tiago R. Santos, à medida que o final se aproxima, vai desenhando um paralelo entre a circunstância em que as personagens se encontram com a de fitas de Carpenter em que há uma situação de cerco, como “Assalto à 13ª Esquadra” ou “O Príncipe das Trevas”. Só que estes filmes têm um clímax, que (também) falta a “Revolta”.