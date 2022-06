Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um comboio descarrilou na região alemã da Baviera, um acidente que resultou em três mortos e 60 feridos, segundo os primeiros balanços. Desses 60 feridos, 16 são feridos com gravidade, informa o jornal alemão 20 Minuten.

denk mir gerade, was'n jetzt wieder los!? ????????????????????????????

und jetzt das.

Zugunglück in Garmisch. (Farchant, höhe Bartls/Edeka)

Drückt mal die Daumen, dass es schlimmer aussieht, als es tatsächlich ist!!???? pic.twitter.com/s4hOU1kqS2 — SofaSurfer (@sofasurferGAP) June 3, 2022

Ainda não são conhecidas as causas do acidente nem quantos passageiros seguiam a bordo. Esta sexta-feira era o último dia de aulas antes do início das férias de verão, então sabe-se que seguiam no comboio, com destino a Munique, vários estudantes. Já, de acordo com a Sky News, o respetivo meio de transporte estava cheio quando descarrilou perto da estância de esqui de Garmisch-Partenkirchen.

“As pessoas estão a ser retiradas pelas janelas”, informou o porta-voz da polícia, cita-o o Bild. A operação de resgate mobilizou três helicópteros do Tirol (Áustria).

O acidente obrigou ao encerramento da linha ferroviária entre Garmisch-Partenkirchen e Oberau.