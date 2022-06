Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se já andou num transporte público individual, como um táxi ou um Uber, é possível que se tenha esquecido de algo dentro do carro depois de concluída a viagem. Se assim foi não pense que é caso único. E, na verdade, o seu esquecimento pode mesmo ter acabado num “ranking” desta empresa de TDVE (Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados a partir de Plataforma Eletrónica).

Segundo um estudo da Uber, os telemóveis (2814) foram os objetos mais esquecidos pelos passageiros, seguindo-se carteiras (1776), óculos (1648) e chaves (1408).

Mas há muitos esquecimentos que, não entrando no ranking, se destacam pela originalidade: sacos com presentes, contratos de trabalho, passaportes, cartões multibanco, comida para cão, anéis de noivado e almofadas ortopédicas.

Segundo a Uber, sexta-feira e sábado são os dias onde os esquecimentos são mais recorrentes. Já as horas mais propícias para os transtornos acontecerem são as 12h, as 15h e as 18h. E foi em Lisboa, no Porto e no Algarve que se registaram mais esquecimentos de objetos.

Caso perca algum objeto dentro de um Uber, não tem de pensar imediatamente em substitui-lo, pois pode tentar reaver o produto, como explica a empresa:

Abra a aplicação Uber e toque em Menu (☰) no canto superior esquerdo;

Selecione “ As suas viagens ” e toque na viagem em que pensa que poderá ter deixado o item;

” e toque na viagem em que pensa que poderá ter deixado o item; De seguida toque em “ Recuperar artigo perdido ” e selecione “ Contactar o motorista por causa de um artigo perdido “;

” e selecione “ “; Introduza o seu número de telemóvel. A partir daqui a Uber irá conectar diretamente o seu número com o motorista. O motorista não terá acesso ao seu número de telemóvel.

Se não conseguir contactar o motorista após a sua viagem, entre em contacto com a Uber aqui para obter ajudar. Em seguida, será informado se o objeto foi encontrado. Se o objeto for localizado, a Uber ajudará a coordenar com o motorista para que seja devolvido.