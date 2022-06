A Assembleia da República aprovou, esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de pesar pela morte da investigadora Raquel Seruca, enaltecendo o seu “legado científico prestigiado” e lamentando “uma perda que o tempo tardará a reparar”.

A dedicação, competência, vitalidade, e disponibilidade que colocou sempre ao serviço da ciência em Portugal, reflete-se no seu legado científico prestigiado e profuso e que inspiram uma nova geração de cientistas na área, pelo que o seu falecimento representa uma perda que o tempo tardará a reparar, perda apenas colmatada pelo enorme legado que a todos deixa”, lê-se no voto de pesar apresentado pelo PS.

O texto destaca o percurso profissional da investigadora, lembrando que foi “vice-diretora do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular (IPATIMUP), investigadora do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) e professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto”, considerando ainda que Raquel Seruca “foi uma defensora e promotora incontestável da ciência em Portugal, contribuindo com o seu notável trabalho de investigação para avanços significativos no estudo e tratamento do cancro gástrico”.

“Apaixonada pela cidade onde sempre viveu, mulher de forte espírito cívico, integrou em 2005 a lista de vereação do Partido Socialista à Câmara Municipal do Porto, naquele que seria o seu mais frontal ato político, compromisso cívico que assumiu também aquando da sua passagem exigente pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida”, lê-se na iniciativa.

Expressando o seu pesar, os deputados homenagearam o “percurso inspirador ímpar para várias gerações de investigadores” de Raquel Seruca, “apresentando à família, amigos, e colegas dos institutos de ciências da saúde Ipatimup e i3S as mais sentidas condolências”.

Raquel Seruca morreu em 30 de maio, aos 59 anos, de doença oncológica.

Nascida na cidade do Porto em 9 de junho de 1962, Raquel Seruca licenciou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 1986 e doutorou-se em 1995 pela mesma universidade. Foi bolseira de investigação no Departamento de Genética Humana da Universidade de Groningen, Países Baixos, em 1998. Foi investigadora no Ipatimup e no i3S, onde liderou um grupo de investigação dedicado ao estudo do cancro gástrico.

Foram também aprovados, por unanimidade, outros dois votos de pesar da autoria do PSD.

O primeiro foi apresentado pela morte de Manuel Fernandes Thomaz, que “desempenhou funções da maior relevância nacional no desenvolvimento do sistema científico português”, tendo sido “vice-presidente do Instituto Nacional de Investigação Científica, entre 1988 e 1989, e secretário da Ciência e Tecnologia no XII governo constitucional, entre 1991 e 1995”.

“Voltou a ocupar o mesmo cargo no XV governo constitucional, entre 2002 e 2003. Muitos dos resultados do atual sistema científico português devem-se também a ele”, lê-se na iniciativa.

Fernandes Thomaz foi ainda “presidente da Sociedade Portuguesa de Física, entre 1990 e 1992, e contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da história da Física e da ciência, tendo focado a sua atividade de investigação, no final da sua carreira, nesta área”.

O segundo projeto aprovado foi de pesar pela morte de João Gomes Alves, dirigente local e regional do PSD, “tendo presidido à Assembleia Municipal de Guimarães com o apoio de vários quadrantes políticos distintos do seu”.

“Distinto vimaranense e português, falecido a 22 de maio de 2022, cujo trajeto de vida foi marcado, além das excecionais cultura, elegância e inteligência, que o caracterizavam, por uma distinta vida profissional, como advogado e jurisconsulto, bem como por um forte e contínuo envolvimento com a sua comunidade, na qual Guimarães, cidade onde nasceu e viveu, foi indelevelmente marcada pela sua dedicação às causas e instituições da sua terra”, acrescentam no projeto.