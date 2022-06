Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se, na quarta-feira, António Costa ainda não tinha lido o artigo de Cavaco publicado no Observador esta semana, esta sexta já o leu e até responde ao antigo Presidente da República. O artigo “é muito interessante”, na opinião do primeiro-ministro que não resistiu deixar uma farpa ao político que atingiu no seu discurso de tomada de posse: “Preocupa-se bastante com o seu lugar na história. Eu estou preocupado com o futuro dos portugueses”.

A resposta ao artigo da semana chegou no final de um almoço de Costa com empresários em Lisboa. Quando tomou posse no final de março, o socialista falou na intenção de exercer a sua maioria absoluta de forma diferente da de Cavaco — “faço parte de uma geração que se bateu contra uma maioria existente que, tantas vezes, se confundiu com um poder absoluto” — e ouviu Cavaco desafiá-lo “a fazer mais e melhor” do que ele mesmo. “Quanto à mensagem de fundo”, Costa diz partilhar o sentimento de Cavaco: “Temos de fazer mais e melhor”.

Disse também que, na sua leitura, os visados do artigo “são outros” e garantiu ter “procurado valorizar o legado” dos seus antecessores, enquadrando aí as homenagens aos governos de Mário Soares e ao de Francisco Pinto Balsemão. E acrescentou mesmo que “seguramente em 2025” espera “contar com o professor Cavaco para fazer homenagem a esse longínquo Governo que deu início à sua governação”. A homenagem ao antigo Presidente ficou, assim, prometida pelo primeiro-ministro.