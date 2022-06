Um dos membros republicanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos exibiu várias armas durante uma reunião em que participou por videochamada, a partir da sua casa, em que se discutia um pacote legislativo sobre possíveis alterações à lei que permite a aquisição de armas nos EUA.

No decorrer do debate realizado esta quinta-feira, em que se discutiam os limites a aplicar na compra de armas no país, o representante republicano Greg Steube pegou em quatro armas e disse que podia fazer o que quisesse com elas, noticia a Sky News.

Steube reagia assim à proposta dos democratas que pretendem proibir vários tipos de armas. Nesta altura, o republicano revelou que transporta normalmente as suas pistolas durante o dia a dia para proteção pessoal, da mulher, dos filhos e da casa.

Everything you need to know about this gun control package: Democrats don’t even want to let me show what they’re trying to ban.

I’m an American in my own home, and I’ll do whatever I want with my guns, Mr. Chairman. pic.twitter.com/pH2OIsnlVp

— Congressman Greg Steube (@RepGregSteube) June 2, 2022