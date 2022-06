Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não tinha a mesma postura descontraída, não tinha aquela cara séria mas serena. Quem olhava para Rafa Nadal quando entrou no Philippe Chatrier para fazer o aquecimento antes do jogo de Alexander Zverev não via o mesmo Rafa Nadal do costume. Podia ser uma mera ilusão de ótica, podia ser o facto de jogar com a cobertura fechada devido à chuva, podia ser ainda o problema no pé esquerdo que numa imagem publicada pelo jornal Marca contava mais do que mil palavras. Não era o Nadal do costume e o arranque da partida iria mostrar isso mesmo (sem com isso tirar qualquer mérito ao alemão, que esteve quase perfeito). Assim, a dúvida já não era em relação à superioridade do espanhol mas sim à sua capacidade de resistência.

Nadal tinha uma vantagem até confortável no confronto direto com Zverev: 6-3 nos nove jogos anteriores entre ambos, 4-1 nos encontros realizados em terra batida, 1-0 em partidas do Grand Slam. E também tinha já apanhado o seu “susto” nesta edição de Roland Garros, batendo Félix Auger-Aliassime só em cinco sets antes de fazer o melhor encontro no torneio diante de Djokovic (o germânico enfrentou as suas dificuldades frente ao campeão do Estoril Open, Sebastián Báez, tendo a exibição mais consistente nos quartos diante de Carlitos Alcaraz). No entanto, Zverev estava apostado em conseguir chegar a uma nova final de Grand Slam, depois da derrota frente a Dominic Thiem no US Open de 2020, mesmo sendo contra Nadal.

“Eu, o meu pai e o Sergi Bruguera vimos o Nadal a treinar e de repente a direita está 20 milhas por hora mais rápida. Mexe-se mais leve. Há algo neste court que o faz jogar 30% melhor, simplesmente estar neste court. O Novak também está a encontrar a boa forma, tem estado a jogar cada vez melhor e foi fantástico em Roma. Esses ainda são os favoritos número um e número dois para mim”, comentara antes do início do torneio. “Espero mesmo que recupere a 100% e possa estar em Roland Garros, ainda tem dez dias para tentar recuperar”, afirmara no final do Open de Roma, onde chegou às meias perdendo frente a Tsitsipas, sobre a lesão crónica do espanhol no pé esquerdo que o colocou em dúvida para o torneio.

O atual número 3 mundial podia chegar a número 2 passando Medvedev se ganhasse ao espanhol e tinha como grande objetivo alcançar pela primeira vez na carreira a liderança do ranking mundial caso vencesse pela primeira vez na carreira um Grand Slam. No entanto, acabou por cair da pior forma possível, com uma lesão que o fez desistir no segundo set (e quando já levavam três horas de jogo). E Nadal, que cumpria 35 anos esta sexta-feira, qualificou-se pela 14.ª vez para a final de Roland Garros, apesar de não ter sido o desfecho que queria e como ficou bem visível na expressão quando se apercebeu do problema.

O jogo começou logo com o primeiro break de Zverev no serviço de Nadal, fazendo quatro pontos seguidos após o 30-0 inicial e confirmando no seu serviço o 2-0. O alemão parecia uma máquina, pela potência das suas pancadas, pela precisão com que colocava a bola nos ângulos e nas linhas, pelo serviço que fazia toda a diferença. O sexto e sétimos jogos foram mesmo fechados em branco por ambos mas a corrente começava a mudar, a resistência do espanhol colocou o germânico a falhar mais e ao segundo ponto de break Nadal fez o 4-4, voltando a colocar tudo na estaca zero para um final atípico no décimo jogo, quando o espanhol errou onde não costuma errar, desperdiçou três set points no serviço do adversário e teve de anular dois pontos de break no seu serviço. A decisão chegaria no tie break com 10-8 para Nadal, depois de ter visto Zverev colocar de novo a sua direita em ação mas com quatro set points anulados a partir do 2-6.

Uma hora e meia depois, o primeiro parcial ficava resolvido de uma forma que parecia catapultar Nadal para outro patamar, uma ideia confirmada com quatro pontos seguidos no serviço de Zverev que fez logo a abrir o 1-0. No entanto, isso seria apenas uma mera aparência: o alemão fez de novo o break, o espanhol conseguiu outro break, o alemão respondeu da mesma forma e só na mesmo na quinta partida alguém conseguiu segurar o seu serviço, seguindo-se mais três breaks que colocaram o número 3 do mundo a servir para poder fechar o set. O que aconteceu? Mais um break de Nadal. O espanhol iria ganhar pela primeira vez o seu serviço mas, com 6-5 para o alemão e 40-30 para o espanhol no seu serviço, Zverev sofreu uma lesão no pé direito que fez com que tivesse de sair de cadeira de rodas do court.

