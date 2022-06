Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A estimativa do Governo aponta para uma forte subida nos preços dos combustíveis a partir da segunda-feira com um aumentos de 12,3 cêntimos por litro na gasolina e no gasóleo. Este efeito será mitigado muito ligeiramente por descidas adicionais do imposto sobre os produtos petrolíferos de 0,5 cêntimos por litro no diesel e de 0,3 cêntimos por litro na gasolina, indica o Ministério das Finanças em comunicado. Estas reduções visam ajustar a carga fiscal sobre os combustíveis de modo a evitar que o Estado arrecade mais impostos por litro por causa do aumento do preço antes de impostos.

Estes aumentos refletem a valorização do petróleo na semana em que os países da União Europeia chegaram a acordo para um boicote aos fornecimentos russos, ainda que não total para já. A confirmar-se este aumento, será o maior desde semana de 18 de abril quando o gasóleo aumentou 17 cêntimos por litro.

Esta semana será fixada a taxa de imposto sobre produtos petrolíferos para junho igual à que resultaria da redução da taxa do IVA de 23% para 13%. Mas o Ministério das Finanças indica que devido ao calendário de feriados deste mês, o que não permite uma estimativa completa dos dados de mercado, as taxas do imposto vão vigorar por duas semanas em vez de uma, só voltando a ser reajustadas a 17 de junho. Estas taxas representam um “alívio global temporário da carga fiscal sobre os combustíveis que totalizará 21,8 cêntimos por litro de gasóleo e de 25,1 cêntimos por litro de gasolina”.