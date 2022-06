Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ajuda pública de Portugal às empresas que utilizam de forma intensiva gás natural só recebeu esta sexta-feira a luz verde dos serviços da concorrência da Comissão Europeia.

O programa de 160 milhões de euros foi anunciado a 11 de abril no quadro de um pacote de medidas de combate à inflação naquela que foi a primeira iniciativa política do Governo de maioria absoluta de António Costa. As linhas do Apoiar Indústrias Intensivas de Gás prevê um subsídio a fundo perdido que cubra 30% da diferença entre os custos com o fornecimento de gás entre 2021 e 2022 em resultado do aumento dos preços causado pela guerra na Ucrânia. Os apoios podem chegar até aos 400 mil euros por empresa até ao final do ano, em linha com as diretrizes gerais já aprovadas pela Comissão Europeia para a generalidade dos países.

O Ministério da Economia informou entretanto que o aviso para a apresentação de candidaturas será publicado na próxima segunda-feira pelo IAPMEI (Agência para Competitividade e Inovação) podendo ser submetidas através de formulário simplificado disponível no Balcão 2020.

São elegíveis empresas que tenham um custo total de aquisições de gás superior a 2% do volume de negócios. Na altura, estimava-se que este apoio chegasse a mais de 3.000 empresas e o Governo comprometeu-se com um prazo célere de apreciação das candidaturas das empresas de 10 dias. No entanto, o lançamento do processo de receção de candidaturas e a atribuição das ajudas ficou parado à espera que Bruxelas validasse o programa português, o que aconteceu esta sexta-feira, mais de um mês depois de Portugal ter notificado os serviços europeus da concorrência, o que aconteceu a 22 de abril.

“A Comissão Europeia aprovou um esquema português de apoio às empresas de gás intensivo no contexto da invasão russa da Ucrânia, no valor de 160 milhões de euros. O regime foi aprovado ao abrigo do Quadro Temporário de Crise dos Auxílios Estatais […] reconhecendo que a economia da UE está a sofrer uma grave perturbação” devido à guerra, anunciou instituição em comunicado.

Esta medida de apoio público “consistirá em montantes limitados de ajuda sob a forma de subvenções diretas”, estando disponível para “empresas que operam na indústria transformadora que dependem particularmente do gás para o seu funcionamento diário e que são afetadas pelos elevados preços da energia causados pela atual crise geopolítica” causada pela guerra. “A Comissão concluiu que o regime português é necessário, adequado e proporcional para sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-membro”.

Para além deste programa, as regras aprovadas por Bruxelas permitem que as ajudas públicas possam ultrapassar o limiar dos 400 mil euros por empresa no caso de aumentos excecionalmente acentuados dos custos do gás e da eletricidade. Os setores mais expostos aos custos do gás natural são as indústrias cerâmica, vidreira, têxtil e metalúrgica.