Ao longo da História, várias foram as pessoas que, de uma forma ou de outra, fizeram a diferença e deixaram a sua marca. No entanto, não é só de pessoas que reza a História. Foram vários os animais que também, à sua própria maneira, deixaram os seus nomes registados nos quadros de honra mundiais.

Seja por ajudarem a curar doenças, viajarem até ao espaço ou salvarem pessoas, estes cães (fictícios e reais) ocupam um lugar muito especial no nosso coração. Hoje damos-lhe a conhecer 4 destes famosos cães, a sua história e os seus feitos. Veja se já conhecia todos.

Rex, o cão-polícia e protagonista da série Hudson&Rex

Quando o seu parceiro humano da divisão K9 é morto em serviço, o pastor-alemão Rex recusa-se a abandoná-lo, protegendo de forma agressiva o seu corpo. A única pessoa que consegue convencê-lo a afastar-se é o detetive Charlie Hudson, que se torna no seu novo parceiro. Juntos, Rex e Hudson revelam-se imparáveis na luta contra o crime.

A sua curiosidade natural e sentidos caninos apurados levam a que Rex encontre frequentemente pistas essenciais para a resolução dos casos. Apesar de passar grande parte do tempo a detetar narcóticos e ajudar a salvar vítimas de crimes, Rex é, ao mesmo tempo, um cão extremamente carinhoso para com todas as pessoas que conhece, e ferozmente fiel ao seu parceiro, defendendo-o de imediato sempre que este se encontra em perigo.

Laika, a primeira cadela astronauta

No dia 3 de novembro de 1957, a cadela soviética Laika tornava-se no primeiro ser vivo a orbitar a terra a bordo do satélite Sputnik 2. Apanhada nas ruas de Moscovo, Laika, conhecida originalmente como Kudrayavka (“pequeno caracol”), serviu como objeto de estudo para os cientistas que procuravam perceber os efeitos que o lançamento para o espaço e a microgravidade teriam no corpo humano.

Dócil, de pelo claro, obediente, e com uma boa tolerância a barulhos altos e mudanças na pressão do ar, a pequena cadela preenchia os requisitos necessários. Infelizmente a “heroica” missão era, desde o início, uma missão suicida, já que a nave não fora desenhada para regressar em segurança à Terra. De acordo com os registos oficiais, Laika morreu uma semana após o lançamento, apesar de existir quem defenda que, infelizmente, a pequena cadela resistiu apenas por cerca de 4 a 6 horas.

Rin Tin Tin, o cão que resgatava pessoas

Em setembro de 1918, os Aliados entravam em território francês, anteriormente ocupado pelos alemães. Durante uma missão para ver o que restara após a ocupação alemã, o soldado americano Lee Duncan encontrou uma cadela pastor-alemã esfomeada, acompanhada por 5 crias recém-nascidas. Não tendo coragem de os deixar, levou-os para a base militar, onde viria a adotar 2 dos cachorros. Um deles viria a receber o nome Rin Tin Tin.

De volta aos Estados Unidos da América, e orgulhoso do seu cão, Lee introduz Rin Tin Tin ao mundo das exposições caninas. Não demorou muito até o pastor alemão fazer a transição para o mundo do cinema. Em 1923, Rin Tin Tin era uma das maiores estrelas da Warner Bros, chegando a receber $1000 por semana. Nos filmes que protagonizava, Rin Tin Tin era o cão-herói corajoso, valente e ideal. Morreu em 1932, tendo os seus descendentes perpetuado a sua brilhante carreira cinematográfica.

Theodoro, o cão que ajudou a combater a depressão da dona

Os desenhos animados “Dama e o Vagabundo” foram sempre um dos filmes preferidos de Duda Reis. O seu sonho era um dia ter um cão igual ao da personagem da Dama. Em 2018, Theodoro, um Cavalier King Charles Spaniel com pelo de cor branca e tom de caramelo, entrava na sua vida. Apesar de já ter tido vários animais ao longo da sua vida, Theodoro era o primeiro animal que Duda teria de cuidar sozinha.

Cerca de 1 ano e meio depois, Duda entrava numa das piores fases da sua vida. Crises de ansiedade e pânico, aliadas a anorexia e uma depressão profunda, fizeram com que a sua vida ficasse totalmente em standby. Nesta fase, Theodoro foi essencial. Sentindo que algo não estava bem com a sua dona, deixava-se ficar junto a ela, observando-a até a crise de pânico passar. Quando a dona se acalmava, deitava-se perto da sua cabeça.

Apenas pelo facto de existir, Theodoro já fazia a diferença na vida da dona. A única motivação que Duda tinha para sair da cama era o seu cão, que precisava dela para se alimentar e ir à rua. Pouco a pouco, com a sua atitude tranquila e paciente, Theodoro ajudou Duda a vencer a luta contra a depressão.

Os fãs de histórias heroicas caninas ficarão felizes por saber que o canal AXN recupera a história de Rex, o cão-polícia, através da série Hudson & Rex, com emissão todas as segundas-feiras, às 22h, já a partir do próximo dia 6 de junho. Esta nova versão canadiana volta a trazer-nos as peripécias do mítico pastor alemão Rex (Diesel vom Burgimwald) e do seu parceiro humano, o detetive Hudson (John Reardon).

As apuradas habilidades extrassensoriais caninas de Rex e o excelente trabalho de detetive de Hudson, a par igualmente do charme irresistível de ambos, tornam-nos numa dupla imbatível. Desde sequestros que escondem uma maior conspiração por trás, a casos de homicídios ligados a roubos de arte na alta sociedade, estes dois parceiros terão variados casos em mãos (e patas) para resolver em vários episódios repletos de ação.

Se os policiais, principalmente os que juntam cães-polícia, são os seus preferidos, não pode perder no dia 6 de junho a estreia da série Hudson & Rex, no AXN, às 22h.