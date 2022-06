Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O antigo jogador do Benfica Jonas esclareceu, esta quinta-feira, a detenção no aeroporto de Lisboa quando regressava a Portugal. Em entrevista à BTV, o ex-avançado garante que as “Finanças querem alguns esclarecimentos” sobre os seus contratos no Benfica e que o episódio serviu para as autoridades portuguesas atualizarem os seus dados.

Tal como o Observador noticiou, o antigo avançado do Benfica foi constituído arguido – ficando com termo de identidade e residência – no âmbito do processo Fora de Jogo por suspeitas de alegada fraude fiscal e branqueamento de capitais que terá alegadamente defraudado o Estado em cerca de 5,1 milhões de euros. A Operação Fora de Jogo investiga alegados esquemas de fraude fiscal qualificada em sede de IRC, IRS e IVA e fraude contra a segurança social que envolvem os principais clubes profissionais de futebol portugueses em conluio com alguns dos seus principais jogadores e respetivos agentes.

“As Finanças querem alguns esclarecimentos sobre os meus contratos no Benfica. Estou super aberto a isso, tanto eu como a minha família, podem contar comigo para todas as informações”, assegurou Jonas, revelando que, quando chegou ao aeroporto de Lisboa, lhe pediram para aguardar.

“Queriam falar comigo para atualizarem alguns dos meus dados: endereço no Brasil, número de telefone, porque ainda tinham os meus dados antigos da altura em que jogava no Benfica. Foi tudo tranquilo”, garantiu, acrescentando: “Até queria agradecer porque as pessoas foram muito atenciosas, uma era do Sporting, e até fizeram algumas brincadeiras”.

Nas declarações à televisão do Benfica, Jonas disse não estar preocupado com o processo, relembrando que “nunca” teve quaisquer problemas durante a carreira. “O meu irmão é advogado e fez sempre os meus contratos. Sabemos que é importante fazer os contratos dentro da lei e foi o que fiz em todos os clubes por onde passei”, concluiu.