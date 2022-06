Mais de 148 mil alunos estão inscritos para os exames do ensino secundário, a maioria para aceder ao ensino superior, com Biologia e Geologia, Português e Física e Química e Matemática entre as mais concorridas.

De acordo com os dados do Júri Nacional de Exames, divulgados esta sexta-feira pelo Ministério da Educação, estão inscritos para a 1.ª fase dos exames nacionais 148.844 alunos, que vão realizar 263.330 provas.

Dos 65.903 rapazes e 82.941 raparigas inscritos, 109.650 vai a exame apenas com o objetivo de se candidatar ao ensino superior, ou seja, 74% do total, e em média cada aluno realiza mais de um exame.

Há ainda 31.912 alunos a prestar provas para tentar melhorar a classificação final da disciplina.

À semelhança dos anos anteriores, Biologia e Geologia (45.146), Português (43.573), Física e Química A (42.277) e Matemática A (40.717) são as provas com maior número de inscritos.

Português e Matemática A são as provas mais usadas para candidatura ao ensino superior, com 40.352 e 37.419 inscritos, respetivamente, com esse objetivo, enquanto Biologia e Geologia e Física e Química A são as que têm um maior número de alunos inscritos para melhoria de nota, com 12.995 e 11.028 inscrições, respetivamente, para esse efeito.

As provas de Português Língua Não Materna são as que têm menos alunos inscritos (16), seguidas de Mandarim e Português Língua Segunda, com 21 inscritos, e Latim A, com 29 inscritos.

Os cursos científico-humanísticos do ensino regular, como habitualmente, representam a grande maioria das inscrições (86%), havendo 9% de inscritos com origem nos cursos profissionais.

Os cursos artísticos especializados, o ensino recorrente e provas para equivalências representam, em cada um dos casos, 1% das inscrições.

Cerca de metade dos alunos que este ano vão a exame são de Ciências e Tecnologias, seguida de Línguas e Humanidades (21%) e Ciências Socioeconómicas (12%).

A 1.ª fase dos exames do ensino secundário arranca a 17 de junho, com a prova de Português, às 09:30.

O exame de Biologia e Geologia decorre a 21 de junho, pelas 09:30, Física e Química A a 27 de junho, também pelas 09:30, e Matemática A a 30 de junho, à mesma hora.

A última prova da 1.ª fase é no dia 06 de julho, com a prova de História B.