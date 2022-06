A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de pesar apresentado pelo Chega pela morte de três pessoas num acidente com um autocarro que saiu de Guimarães com destino a Fátima, no dia 21 de maio.

Cerca das 09h30 de sábado, um autocarro, proveniente de Guimarães, com peregrinos de três freguesias daquele concelho do distrito de Braga, com destino ao Santuário de Fátima, despistou-se na Autoestrada 1 (A1), na Mealhada (distrito de Aveiro).

O veículo atravessou a faixa de rodagem contrária e foi embater num poste de eletricidade, provocando três mortos e 33 feridos, seis dos quais feridos graves e cinco em estado crítico.

As vítimas mortais são o motorista e proprietário (63 anos) do autocarro, um outro homem, de 77 anos, e uma mulher, de 52 anos.

No voto, os deputados recordam este “trágico acidente” e manifestam “o seu pesar pelo falecimento das vítimas”.

O Parlamento transmite ainda “as mais profundas condolências aos seus familiares e amigos, e a todos os membros da paróquia de Figueiredo”.

O Ministério Público instaurou um inquérito para averiguar as circunstâncias do acidente, que “corre termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] da Mealhada da comarca de Aveiro”.