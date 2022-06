O PSD propôs esta sexta-feira a constituição de uma subcomissão parlamentar da Juventude e do Desporto, considerando que estes temas têm sido “parentes pobres das políticas públicas nos últimos anos”.

No requerimento entregue e dirigido ao presidente da Comissão Parlamentar da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na qual são discutidas estas duas matérias atualmente, os deputados sociais-democratas salientam que o PSD “considera a Juventude e o Desporto setores primordiais e determinantes para o presente e o futuro de Portugal”.

E, se estas duas áreas têm sido desvalorizadas pelo Governo (desde logo pela forma como são enquadradas na Orgânica do Governo – “enxotadas” de ministério para ministério…), também a Assembleia da República tarda em conferir prioridade e destaque à tutela parlamentar destas áreas tão relevantes”, apontam os deputados do PSD.

Num requerimento assinado à cabeça pelo vice-presidente da bancada Paulo Rios de Oliveira, os sociais-democratas dizem não aceitar “o argumento estafado” de que “as transversalidades das políticas de juventude impedem a concentração do tema em comissão ou subcomissão, pois essa concentração já se verifica no próprio governo, com a junção numa mesma secretaria de Estado dos temas da Juventude e Desporto”.

No que respeita à juventude, o PSD aponta como temas merecedores de “uma profunda discussão parlamentar” os números do desemprego jovem e “as evidentes dificuldades enfrentadas pelos jovens para a sua plena realização pessoal, profissional e familiar, seja habitação ou emprego”.

No setor do desporto, os deputados do PSD querem ver debatidos temas como a violência no desporto e no futebol profissional, o combate ao racismo e à xenofobia e as políticas fiscais e de direitos televisivos.

“Propõe-se que a subcomissão de Juventude e Desporto dure toda a legislatura e que o seu orçamento esteja dependente do seu programa de atividades”, refere ainda o requerimento.