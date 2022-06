Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Jazz na Real Vinícola

Avenida Menéres, 456 (Matosinhos). Tel.: 22 766 9300. Sábado, às 18h. Entrada gratuita

Para ouvir jazz a céu aberto: a 3.ª edição do ciclo de concertos que junta artistas com géneros e repertórios diferentes à Orquestra de Jazz de Matosinhos, a comemorar 25 anos de vida, está de volta à praça da Real Vinícola. O primeiro momento acontece este sábado à tarde com Rui Reininho, o vocalista dos GNR, que apresenta o seu mais recente trabalho a solo, “20.000 Éguas Submarinas”. Com direção musical de Pedro Guedes, o espetáculo juntará a big band ao vocalista dos GNR e ainda Alexandre Soares, na guitarra eletrónica, e Paulo Borges, nos teclados. Ao vivo, as palavras misturam-se com as percussões e a eletricidade dos sopros em temas como “Animais Errantes” ou “Tan Tan no Tibete”.

Wewood – Flagship Store

Rua da Piedade, 80 (Porto). Tel.: 22 316 2723. Terça a sábado, das 10h às 19h

Para celebrar o mobiliário nacional: a comemorar 10 anos de vida, a Wewood acaba de abrir a sua primeira loja própria no Porto. Esta marca familiar portuguesa produz e exporta a partir de Gandra, Paredes, móveis feitos em madeira maciça, aliando o design intemporal a técnicas de artesanato mais tradicional. É numa das montras do icónico edifício Mota Galiza que irá encontrar toda a coleção da marca, entre aparadores, cadeiras, sofás ou espelhos, mas também uma seleção criativa e original de produtos de outras assinaturas internacionais, entre mobiliário, artigos de decoração, acessórios, plantas naturais ou até mesmo livros.

The Weather Station

Cinema Charlot – Auditório Municipal (Setúbal) e Teatro das Figuras (Faro). Sexta-feira e sábado, 21h30. Bilhetes: 4€ (Setúbal) a 10€ (Faro)

Para passar a noite a ouvir grandes canções ao piano: em digressão por Portugal, The Weather Station — projeto musical da canadiana Tamara Lindeman — atua em Setúbal esta sexta-feira à noite e em Faro no sábado, depois de concertos já dados ao longo da semana em Lisboa (primeira parte de Sharon Van Etten), no Theatro Circo de Braga e no Mouco, no Porto. Serão espectáculos em ambiente íntimo: o mais recente disco de The Weather Station, How Is It That I Should Look at the Stars, foi uma espécie de contrapeso delicado e introspetivo ao mais pop e expansivo Ignorance (2021). Autora inspirada, mestre a transpor emoções e reflexões para a música, Lindeman já foi comparada a Joni Mitchell e tem vindo a ver o seu talento cada vez mais reconhecido pela crítica. Com guitarra (para tocar temas antigos) e sobretudo piano (o instrumento que comanda todas as canções do álbum mais recente) a acompanhar a voz, terá o apoio de apenas uma instrumentista, a guitarrista e violinista Macie Stewart.

Fest4Kids

Avenida Dr. António Rodrigues Manito – Estádio do Bonfim (Setúbal). De sexta a domingo, das 10h às 22h. Bilhetes: dos 25€ aos 170€

Para festejar o Dia Mundial da Criança: se tem crianças e jovens lá em casa que durante o fim de semana imploram por música e alguma animação, então não lhe faltam razões para os levar à primeira edição do Fest4Kids, o maior festival infantojuvenil da Península Ibérica. Durante três dias, numa programação de 12 horas diárias, crianças e jovens, dos 0 aos 16 anos, podem contar com aulas de zumba, espetáculos lúdicos de teatro para bebés, marionetas e circo, insufláveis, trampolins, uma zona de gaming, uma tenda para workshops e ainda uma discoteca para crianças. O destaque do cartaz vai para os concertos ao fim da tarde de nomes como Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes, D.A.M.A ou Team BRK – Criadores de Tik Tok Show.

Festival de Ramen

Avenida D. João II, 45 (Lisboa). Tel.: 96 106 6279. Reservas: afuriexpo@afuri.pt. Segunda a domingo, 12h às 15h e das 18h às 22h

Para aprender tudo sobre ramen: massa chinesa, caldo à base de ossos de porco, peixe ou frango, molho de soja, algas, bambu e temperos. Esta sopa japonesa tem ganho cada vez mais adeptos em Portugal, é sinónimo de comido de conforto e são muitas a combinações de técnicas e sabores. A pensar nesta pérola oriental, o restaurante Afuri, no Parque das Nações, organizou o primeiro Festival de Ramen para que se torne um verdadeiro especialista neste prato típico japonês. Até domingo poderá provar todos os ramens da carta a um preço único, de 9,90€, e as escolhas dividem-se entre as versões mais tradicionais, com caldo de galinha, ovo e rebentos de bambu, às mais arrojadas, com caldo de avelã e miso tare em sésamo picante, passando ainda pelas vegetarianas, com cebola roxa, cogumelos shiitake e bock choy. Além de bebidas japonesas e uma coleção de origamis para descobrir, o espaço oferece ainda um workshop de ramen, no sábado pelas 14h, e uma degustação, no domingo à mesma hora.

FNAC Live

Jardins da Torre de Belém (Lisboa). Domingo, das 15h às 23h30. Entrada livre

Para ver concertos ao ar livre, sem pagar e com o Tejo bem perto: quem diz que não a uma tarde-noite de bons concertos ao ar livre e com entrada livre? Em Lisboa, este domingo é dia de FNAC Live, festival que propõe mais de dez atuações num só dia. Existirão dois palcos montados nos Jardins da Torre de Belém e um deles — o principal — vai acolher atuações de A Garota Não (16h30), Tiago Bettencourt (17h40), Samuel Úria (18h50), Rui Veloso (20h), Blaya (21h20) e Classe Crua (22h20). Já pelo palco NTF vão passar Sreya (15h), Ganso (17h20), From Atomic (18h30), Melquiades (19h40), Basilda (20h50) e Chinaskee (22h).

The Gentlemen’s Market

Rua Rodrigues de Faria, 103 – Lx Factory (Lisboa). Tel.: 91 916 1313. Sábado e domingo, das 10h às 20h. Entrada livre

Para ir às compras em bom: este fim de semana o Lx Factory será palco de dois mercados temáticos, que prometem fazer abrir muitas carteiras. A 4.ª edição do The Gentlemen’s Market – Bons Rapazes é direcionado para o público masculino, mais moderno e sofisticado, que poderá conhecer marcas icónicas de vestuário e acessórios de moda, mas também opções de vinhos, automóveis, motas e até barcos, num rol de experiências de aventura disponíveis mesmo à mão de semear. As mulheres não ficarão de fora desta experiência dedicada ao consumo, a primeira edição do The Tea Club by Desinchá juntará personalidades conhecidas como Cristina Ferreira, Ana Garcia Martins (Pipoca Mais Doce), Liliana Santos, Angie Costa, Yolanda Tati, Diana Pereira e Joana Barrios que, além de venderem algumas peças do seu próprio closet, farão a curadoria das marcas presentes. De vestuário aos sapatos, da beleza à decoração, a iniciativa propõe juntar a moda e a sustentabilidade dentro destas quatro paredes.

Moga Festival

Vários locais na Costa da Caparica. Sábado e domingo, das 13h à 1h. Bilhetes: dos 48€ aos 90€

Para sentir a música eletrónica a um passo do mar: o festival que nasceu em Marrocos em 2016 e que junta música eletrónica, festas no barco, na praia, aulas de surf, meditação, yoga, conversas temáticas, gastronomia ou marcas de moda sustentáveis com algumas novidades para a estação quente prolonga-se em vários pontos da Costa da Caparica até domingo. Do cartaz do Moga fazem parte nomes como Chima Hiro, Jungle Julia, Yokoo, La Mamie’s ou Guy Gerber, numa mistura de sons exóticos e orientais, entre artistas eletrónicos locais e músicos tradicionais marroquinos. O programa pretende reunir diferentes culturas e conceitos em atividades para fazer ao pôr-do-sol que promovem o contacto com a natureza e o bem-estar. Ah, e não faltam compras — entre as 12h00 e as 20h00, por exemplo, a praia Irmão recebe uma pop up da Bash.

House Mouse

Núcleo A70, Rua do Açúcar 52 (Lisboa). Das 22h de sábado às 6h de domingo. Bilhetes: 15€

Para passar oito horas a dançar numa festa de house (nada tema): chegou com uma promessa arrojada, a de “trazer à cidade [Lisboa] alguns dos mais reconhecidos artistas da cena house underground [do mundo] para que sejam vistos e ouvidos em diferentes formatos, desde ao ar livre e à luz do dia durante o fim de semana até a ambientes de rave noturnos e tardios”. As festas House Mouse são uma novidade tão recente em Lisboa que a primeira acontece este sábado, propondo oito horas de dança no Núcleo A70: desde as 22h até às 6h de domingo. Os DJs portugueses Jorge Caiado e Guy From 1990 e o DJ belga Gratts dão garantias de boa música, mas o grande destaque tem de ir para a atuação vocal prevista do norte-americano Robert Owens, uma referência histórica do house de Chicago. Fundador dos Fingers Inc, próximo de Frankie Knuckles, o cantor, compositor e DJ vai fazer “live vocals” na festa.

Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel

Rua Senhora da Rosa 3 (Ponta Delgada). Tel.: 29 610 0900. Restaurante: de segunda a domingo, das 12h30 às 15h; das 19h30 às 22h30. Bar: terça a sábado, das 10h às 23h

Para provar novidades gastronómicas açorianas: é na ilha de São Miguel que o Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel está a celebrar o seu primeiro aniversário, razão mais do que suficiente para renovar as cartas do restaurante Magma e do gastrobar Mirante Rooftop. Com a assinatura do chef João Alves, as novidades gastronómicas focam-se sobretudo na sazonalidade e em ingredientes oriundos de produtores locais, onde o peixe da lota, como o risoto de tinta de choco com polvo e lula frita ou ceviche, a carne açoriana e a pimenta da terra são alguns dos destaques. Se no Magna os pratos resumem-se às receitas mais tradicionais apresentadas de uma forma mais contemporânea, onde salta à vista uma reinterpretação da típica queijada da ilha Graciosa, no Mirante o conceito é baseado na cozinha do mundo. Este ano, o chef apostou numa vertente oriental, onde constam clássicos como sushi ou o caril vermelho de frango tailandês.

Bossa Market

Avenida Amaral – Fiartil (Estoril). Sábado e domingo, das 11h às 00h. Entrada: 5€

Para matar saudades do Brasil: se é adepto da cultura, da moda e da gastronomia brasileira, então não pode perder mais uma edição do Bossa Market, em Cascais. Durante dois dias não faltarão concertos de rock e samba, com muita dança e percussão à mistura, conversas inspiradoras, com oradores como Roberta Medina, o fotógrafo, escritor e viajante Miguel Júdice, o ator Ricardo Sá ou o chef Vítor Sobral, e atividades para os mais pequenos, com direito a uma oficina que ensina a transformar o plástico num skate. Junte à lista de descobertas a venda de vestuário, onde não passarão despercebidos os famosos biquínis brasileiros, mas também a doçaria e os petiscos como água de coco, pão de queijo ou tapiocas, sendo que a principal novidade gastronómica é o projeto Ouriçaria Sabores do Mar, criado por Nuno Nobre, que conta com os ouriços mais frescos da Ericeira como protagonistas.

Musa – Festival Feminino

Avenida da Liberdade, 697 (Braga). Tel.: 25 320 3800. Até sábado. Bilhetes: dos 12€ aos 15€

Para ouvir música no feminino: o Theatro Circo, em Braga, recebe até sábado mais uma edição do festival Musa, evento que reúne concertos de oito cantoras internacionais e uma exposição de fotografia. A noite de sexta-feira pertence a dois nomes da música espanhola, que têm colocado o seu país como um dos mais frutíferos e inventivos na desterritorialização de géneros musicais. Maria Arnal i Marcel Bagésvão desvendar o seu segundo álbum, “Clamor”, uma fábula contra pandemia que reivindica a nossa própria vulnerabilidade, já Maria José Llergo (na foto) traz a palco “Sanación”, o álbum de estreia. No sábado, a dupla de artistas é formada pela veterana Rocío Márquez e a geração Z do flamenco, Ángeles Toledano. Patente até 25 de junho, e com entrada livre, a exposição “Família”, da fotógrafa Mag Rodrigues retrata famílias LGBTQI+ residentes em Portugal na intimidade das suas casas.

Ogi by Euskalduna

Rua de Santo Ildefonso, 426 (Porto). Tel.: 93 757 0376. Terça a sábado, das 9h às 17h

Para enaltecer o pequeno almoço: em abril do ano passado o chef Vasco Coelho Santos, cara dos aclamados restaurantes portuenses Euskalduna Studio, aberto em 2016, e Semea by Euskalduna, inaugurado em 2018, abriu uma padaria artesanal. A Ogi era um desejo antigo e acabou de ganhar uma nova morada, onde passa a incluir o seu centro de produção. A oferta mantém o uso exclusivo da massa mãe e a preferência pelos cereais portugueses moídos em mó de pedra, ingredientes versáteis e sustentáveis. Pão de trigo, hokkaido, porridge, baguete, buns, ciabatta, brioche, challah, croissants, pain au chocolate ou pain raissin são alguns dos produtos disponíveis no novo espaço.

Summer Pop & Drinks

Praça do Príncipe Real, 26 (Lisboa). Tel.: 96 530 9154. Sábado e domingo, das 10h às 19h. Entrada gratuita

Para preparar a chegada do verão: a empresária, curadora e influenciadora digital Fernanda Velez não perde uma oportunidade para juntar marcas nacionais e fazer um mercado com as principais novidades da estação. Este fim de semana, a Embaixada recebe o Summer Pop Shop & Drinks, um evento que reúne no mesmo espaço os acessórios da Cinco Store ou da Umbra Hats, a roupa de banho da Mr. Mood, os vestidos e tops da Buzina Brand ou o calçado da It Shoes ou das Josefinas. Os visitantes podem ainda contar com as bolachas de chocolate Lacker e os gins da marca Gin Lovers para acompanhar o dia de compras já a pensar nos dias mais quentes do ano.

Lazzy Sessions

Rua da Regueira – Parque de Guadalupe (Braga). Sábados, das 15h às 21h. Entrada gratuita

Para ouvir música no jardim até o sol se pôr: os dias maiores e mais quentes convidam a estar mais horas fora de casa e rimam com programas descontraídos e divertidos. A pensar nas tardes de sol com amigos ou em família, as Lazy Sessions estão de volta ao Parque de Guadalupe, situado no topo de uma colina em plena cidade de Braga. É lá que sentado na relva, ao sol ou à sombra, e com um copo na mão, poderá ouvir boa música até à hora do pôr do sol. Vaiapraia, Blu Samu, Manel Cruz ou B Fachada são apenas alguns nomes que vão atuar no jardim, num cartaz que conta ainda com djs convidados como Squash, Serial, King Fu ou Celeste/Mariposa.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.