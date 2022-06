Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Roland Garros não teve só ténis esta sexta-feira. No dia em que uma entorse de Zverev qualificou Nadal, pela 14.ª vez, para a final do torneio, houve também uma invasão ao court como forma de protesto contra as alterações climáticas.

O terceiro set da meia-final disputada entre o croata Marin Cilic e o norueguês Casper Ruud — que, momentos mais tarde, sairia vencedor da partida — foi interrompido por uma ativista ambiental. Como? Amarrou-se pelo pescoço a um dos cantos da rede, colocou-se de joelhos e assim exibiu a camisola branca que trazia vestida e na qual estava escrito: “Restam-nos 1028 dias”.

???????????? | Ook de partij tussen Ruud en Cilic wordt gestopt. Na het vastketenen aan doelpalen bij voetbal maakt een indringer zich nu vast aan het net… ???????? #rolandgarros ????​ Grand Slams kijk je op discovery+ pic.twitter.com/UCFxZ5l4Zj — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 3, 2022

A protagonista deste momento chama-se Alizée e tem 22 anos, de acordo com o site da campanha de mobilização civil, Dernière Rénovation, a que pertence. “Estamos em 2022 e é hora de encarar a realidade, o mundo para o qual os políticos nos estão a enviar é um mundo no qual Roland Garros não poderá mais existir“, refere a mensagem da jovem na respetiva página.

O que a levou a invadir o court? “Hoje, entrei em campo porque não posso mais correr o risco de não fazer nada perante a emergência climática.”

O número inscrito na t-shirt é o que falta “para determinar o futuro da humanidade, menos de três anos”:

A contagem regressiva começou a 28 de março de 2022, fim do ultimato enviado pela Última Renovação ao governo e data em que os cidadãos entraram em resistência civil. França foi condenada pelos seus próprios tribunais por inação climática. O futuro deste país está literalmente destruído.”

Os jogadores foram para os balneários enquanto os seguranças resolviam o incidente. A partida foi retomada cerca de 15 minutos depois, noticia a Reuters. A Federação Francesa de Ténis disse, em comunicado, que a jovem foi entregue à polícia.

Não é a primeira vez que o court do Roland Garros é palco de algum género de invasão. Por exemplo, em 2009, durante a final masculina, um espetador tentou colocar um chapéu na cabeça de Roger Federer.