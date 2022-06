O corpo da última pessoa desaparecida após deslizamentos e inundações no estado brasileiro de Pernambuco foi localizado nesta sexta-feira, no momento em que as chuvas se intensificaram novamente e mantêm aquela região do país em alerta.

No meio da chuva incessante, que voltou com força na madrugada desta sexta-feira, os socorristas encontraram o corpo de uma mulher de 43 anos que era a única pessoa ainda considerada desaparecida, fechando o número de vítimas mortais da tragédia, até agora, em 128 pessoas.

Um cão de resgate localizou o corpo entre os escombros e a lama que enterraram a casa onde a mulher e outras pessoas moravam no Jardim Monte Verde, bairro do município de Jaboatão dos Guararapes, que fica na divisa com a cidade de Recife, a capital regional de Pernambuco.

A maioria das vítimas morava no Jardim Monte Verde, que teve vários deslizamentos de terra.

As chuvas em Pernambuco começaram no dia 22 de maio, mas intensificaram-se no dia 28, quando ocorreu a tragédia no Jardim Monte Verde.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No total, 51 municípios foram atingidos, a maioria na região metropolitana do Recife.

De acordo com a última contagem da Defesa Civil regional, Pernambuco soma 9.302 vítimas, que perderam suas casas e 111 que estão em abrigos improvisados: em escolas, quadras desportivas e igrejas em 27 cidades, que permanecem em estado de emergência diante do aumento das chuvas.

Desde sábado, agências de socorro, Exército, Polícia, ministérios e secretarias locais se mobilizaram para atender os sobreviventes da tragédia e restabelecer os serviços públicos.

Grupos de voluntários também organizaram-se para arrecadar e entregar alimentos e mantimentos.

Outros estados, como Alagoas, Sergipe e Maranhão, localizados no nordeste do Brasil, também sofrem com as chuvas.

O ano de 2022 está a ser especialmente trágico no Brasil, com milhares de pessoas evacuadas e centenas de vítimas após fortes tempestades nos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e agora Pernambuco.

Só na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, uma intensa tempestade deixou cerca de 240 mortos em fevereiro passado.

Vários especialistas relacionam esses eventos climáticos extremos com fenómenos naturais como a La Niña e a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que coincidiram este ano,.