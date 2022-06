Um soldado das forças ucranianas foi atingido enquanto lutava na frente de combate em Severodonetsk mas manteve-se a lutar ao lado dos seus camaradas de armas. O vídeo foi divulgado na rede social Telegram e mais tarde republicado no Twitter, acabado por se tornar viral.

Ukrainian combat footage from Severodonetsk. Looks like the soldier got wounded on his arm around 0:43 of the video with the bullet proof vest protecting him from a 2nd round. pic.twitter.com/zxwTL23qUa

— CaucasusWarReport (@Caucasuswar) June 1, 2022