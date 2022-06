Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando foi lançado o primeiro trailer de “Top Gun: Maverick”, em 2019, o público teve a oportunidade de rever pela primeira vez, desde 1986, o protagonista Pete “Maverick” Mitchell. Porém, houve um detalhe que despertou a atenção dos fãs mais atentos: o casaco do protagonista.

O casaco de aviação do personagem interpretado por Tom Cruise aparecia, nestas primeiras imagens de lançamento, sem as bandeiras de Taiwan e do Japão bordadas nas costas que apareceram no primeiro filme no blusão de Maverick — que pertencera ao pai do protagonista que tinha estado destacado nestes dois países a bordo do USS Galveston. E, de acordo com o Daily Mail, um dos motivos para o desaparecimento das bandeiras poderá ter sido a pressão efetuada pela distribuidora e produtora chinesa Tencent Pictures.

A versão do filme que estreou em Taiwan, contudo, apareceu com as bandeiras originais, segundo explicou a agência Setn, citada pelo The Guardian. Recebida com aplausos, a inclusão das bandeira deixou “muitos taiwaneses emocionados, surpreendidos e encantados”.

O filme não deverá estrear em território chinês, uma vez que o país apenas permite que “poucos filmes sejam expostos em cada ano e apenas aqueles aprovados pela censura”, escreve o The Guardian. Além disso, de acordo com o Wall Street Journal, a Tencent, que inicialmente iria financiar a produção cinematográfica, acabou por recuar, por preocupações em relação a apoiar um filme que celebra as Forças Armadas dos EUA.

Hollywood está a pressionar [a China] de volta”, explicou Chris Fenton, especialista na relação de censura da China nos filmes de Hollywood. “O mercado simplesmente não vale a pena o trabalho de tentar agradar à censura chinesa.”

