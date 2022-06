O espetáculo piromusical de uma empresa pirotécnica ucraniana dá início, no sábado, ao Festival do Atlântico, um cartaz turístico da Madeira, numa altura em que a região regista uma ocupação média superior a 88%, disse esta sexta-feira o Governo Regional.

O Festival do Atlântico é um projeto que começou em 2002 e “hoje é um cartaz afirmado que integra o calendário anual de eventos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura“, disse à Lusa fonte do gabinete do secretário madeirense.

Este festival tem como elemento principal os espetáculos piromusicais, que conjugam música com fogo de artifício, e têm como palco o porto do Funchal em todos os fins de semana de junho.

Este ano participam no concurso internacional de fogo de artifício da Madeira três empresas estrangeiras que vão disputar um troféu atribuído por votação do público, através de tômbolas colocadas em locais estratégicos da cidade do Funchal.

Os espetáculos “terão a duração de 20 minutos e traduzirão um cenário de luz, cor e som”, lê-se na informação disponibilizada.

Uma empresa da Ucrânia marca a estreia no próximo sábado, apresentando um espetáculo subordinado ao tema “As várias cores da alma ucraniana”.

A 11 de junho será a vez da empresa do Canadá “Apogée Fireworks” mostrar o projeto denominado “Os imortais”, estando o espetáculo de 18 de junho a cargo da belga “H.C. Pyrotechnics” com o tema “Uma jornada de emoções”.

Esta componente do festival conta com a organização da empresa portuguesa Macedo’s Pirotecnia, que convidou aquelas “três premiadas empresas internacionais que apresentarão em cada semana temas específicos”.

A empresa pirotécnica portuguesa preconiza o último dos espetáculos, o de encerramento, em 25 de junho, fora do concurso, com o tema “Madeira, O quinto elemento”.

“A Macedo’s Pirotecnia optou por utilizar diferentes plataformas para o lançamento do fogo que acredita surpreenderá pela maior amplitude visual que pretende proporcionar aos espetadores“, avança a nota do governo madeirense.

Um evento semelhante está programado na ilha do Porto Santo a 23 de junho.

A secretaria do Turismo revelou ainda dados de uma sondagem para a ocupação hoteleira na região, que apontam para “uma média superior a 88% nos empreendimentos turísticos da Madeira neste mês de junho, que é 20 pontos percentuais mais elevada do que a registada em 2019 em período homólogo”.

Este fim de semana a ocupação deve ser de 89%, sendo de 92% no segundo, 90% no terceiro e 83% no último do mês.

O programa do Festival do Atlântico 2022 integra ainda sunsets (pôr do sol) de verão na Praça do Povo, na marginal do Funchal, com animação e casinhas de gastronomia e produtos tradicionais madeirenses entre as sextas-feiras e domingos de junho.

Está previsto também um espetáculo de dança ECHO, “criado um cenário que mostra a necessidade de reforçar os laços, fazendo alusão ao ambiente mágico criado no Festival do Atlântico” nos dias 10 e 11.

A Praça do Povo e o Cais do Funchal vão ainda ser palco para espetáculos de artes circenses.