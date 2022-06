O Estado angolano arrecadou 87 milhões de euros com a venda de 10% do capital que detinha indiretamente no Banco Angolano de Investimentos (BAI), através da Sonangol e da Endiama, com uma procura 1,58 vezes superior à oferta.

A sessão especial relativa à Oferta Pública de Venda de 1 945 000 ações do BAI, ocorreu hoje, com a procura total registada a ascender a 3 072 020 ações, correspondendo a declarações de aceitação de um total de 2 852 investidores, divulgou o banco

A procura excedeu a oferta em 1,58 vezes, sendo o total ofertado de 62 mil milhões kwanzas (136 milhões de euros) e o montante arrecadado pelos oferentes de 40 mil milhões de kwanzas (87 milhões de euros), tendo sido alocada a totalidade das ações a 842 investidores.

A liquidação física e financeira das ações alienadas no âmbito ocorrerá no dia 3 de junho de 2022, sendo admitidas à negociação em bolsa a 9 de junho de 2022.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em agosto de 2021, o BAI aprovou em assembleia geral extraordinária a alteração integral dos estatutos da sociedade, para efeitos da preparação da sua qualificação como sociedade aberta, permitindo assim dispersar o capital em bolsa.

A estrutura do BAI é composta por 54 acionistas, dos quais nenhum detém participações qualificadas, destacando-se a Sonangol como principal acionista com 8,50% do capital.

Integram ainda o grupo de acionistas a Oberman Finance Corp (5%), Dabas Management Limeted (5%), Mário Palhares (5%), Theodore Giletti (5%), Lobina Anstalt (5%), Coromasi Participações Lda (4,75%), Mário Barber (3,87%), Luís Lélis (3%) e outros não identificados, que repartem os restantes 54,88% do capital.

O Programa de Privatizações do executivo angolano prevê a alienação das participações da petrolífera estatal Sonangol em setores como os seguros e a banca e a saída do BAI chegou a estar prevista para 2020, mas o concurso público não chegou a avançar, realizando-se agora através da oferta pública de venda.