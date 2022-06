Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O icónico Pão de Forma eléctrico já começou a ser fabricado na Alemanha, em Hanôver, com as entregas a clientes do mercado europeu a estarem agendadas para o Outono. O novo VW ID. Buzz é produzido na fábrica de veículos comerciais da marca, que usufrui de uma reformulação para aceitar as necessidades específicas da plataforma dedicada a modelos eléctricos alimentados por bateria.

Além das modificações da linha de montagem, a VW procedeu igualmente à preparação dos operários da linha, tendo cerca de 4000 recebido formação para lidar com as exigências de um veículo alimentado por uma bateria que, de momento, oferece apenas uma capacidade de 77 kWh. Além do ID. Buzz, Hanôver fabrica ainda os furgões com motor a combustão Multivan e Transporter.

A versão mais acessível do ID. Buzz será a Cargo, proposta na Alemanha por 46.455€, já com as ajudas governamentais. A versão ID. Buzz Pro, com cinco lugares, eleva a fasquia para 56.606€, devendo ser a mais procurada.

A produção do Pão de Forma eléctrico vai aumentar progressivamente, com a marca alemã a visar a fabricação de 15.000 unidades até final de 2022. Em 2023 será atingida a velocidade de cruzeiro, em termos de ritmo de produção, que aponta para 130.000 unidades por ano.

Depois das duas primeiras versões a serem fabricadas, o ID. Buzz Cargo e o ID. Buzz Pro, ambos com apenas um motor instalado atrás, surgirá uma versão que se poderá denominar GTX, como é habitual nos modelos eléctricos da VW. Este ID. Buzz terá tracção integral e um total de 299 cv, similar pois ao ID. 4 GTX.