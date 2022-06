O ciclista Rafael Silva (Efapel) superou este sábado ao ‘sprint’ Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor) e Hugo Nunes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), e venceu a primeira etapa da Clássica Ribeiro da Silva, que ligou Sobreira a Paredes.

O vencedor concluiu o percurso de 138,9 quilómetros em 03:14.45 horas, com o mesmo tempo de Luís Mendonça, segundo classificado, e Hugo Nunes, terceiro.

Com as bonificações, Rafael Silva lidera a geral com dois segundos de vantagem sobre Luís Mendonça e três face a Hugo Nunes.

A segunda e última etapa da Clássica Ribeiro da Silva, agendada para domingo, contempla um percurso de 136 quilómetros, entre Rebordosa e Lordelo.