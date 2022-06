A Polícia Judiciária realizou buscas na Figueira da Foz e em Benavente por suspeitas de tráfico de estupefacientes, tendo detido duas pessoas, uma mulher de 51 anos e o seu filho de 30 anos, informou este sábado em comunicado.

No âmbito da operação “Pó da Areia”, as autoridades realizaram 14 buscas domiciliárias, além de buscas a veículos, tendo detido a mulher em flagrante delito, e o filho em cumprimento de mandado de detenção previamente emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra. Esta operação “permitiu desmantelar a rede criminosa que há muito operava sob a liderança da arguida detida”, diz a PJ comunicado, adiantando que os detidos vão ficar em prisão preventiva a aguardar desenvolvimentos do processo.

Além destas duas detenções, da operação resultou a constituição como arguidos de outros 13 suspeitos de tráfico de estupefacientes e foram apreendidas “significativas quantidades” de cocaína, segundo a Polícia Judiciária, que não indica a quantidade. Nas buscas também foi apreendido dinheiro e objetos como quatro automóveis de alta gama, que a polícia suspeita estarem relacionados com a atividade de tráfico de estupefacientes.

A intervenção policial, efetuada através da diretoria do centro da Polícia Judiciária, contou com a cooperação da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana.