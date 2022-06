Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante a conferência Bernstein Strategic Decisions, o CEO da Ford, Jim Farley, comentou a chegada para breve ao mercado de automóveis eléctricos alimentados por bateria, propostos por valores próximos de 25.000 dólares, cerca de 23.300€. O gestor do gigante norte-americano garante que a redução do preço será possível graças, sobretudo, ao corte no custo das baterias, mas prevê que estes eléctricos mais acessíveis vão dar origem a uma guerra de preços. Para a Ford, estes modelos deverão ser comercializados 100% online e, por isso mesmo, terão preços fixos.

Mesmo a versão mais acessível do actual Mustang Mach-E, que é comercializada por cerca de 45.000 dólares nos EUA e que está equipada com apenas um motor de 269 cv e a bateria standard com 76 kWh, o acumulador tem um custo que ronda 18.000 dólares, avançou Jim Farley, sublinhando que isso representa 40% do preço total do veículo. A Ford acredita que o incremento do volume de produção de baterias, que tradicionalmente faz baixar o custo unitário, associado a novas soluções tecnológicas e novas químicas, terá em breve como consequência baterias mais baratas.

Paralelamente, a Ford está a trabalhar na evolução das plataformas, para baixar os custos de produção. O objectivo é criar chassis com peças maiores, que asseguram “menos estações de trabalho, menos 50% de soldaduras e menos 20% de fixações por parafusos, o que irá mudar radicalmente a produção em série”. Estas plataformas formadas com peças de maiores dimensões é hoje facilitada pelos mais recentes equipamentos de estampagem de chapa de aço, mas especialmente as novas “mega cast” da Idra, como a Tesla já utiliza e que permitem realizar toda a zona frontal do chassi com apenas uma peça, em vez das anteriores 70. Farley não revelou como irá conseguir a redução que ambiciona.

O CEO também não anunciou quando será possível adquirir o Ford eléctrico por 25.000$, mas outras marcas já revelaram a intenção de propor veículos a bateria por um valor mais competitivo. A Tesla, por exemplo, fez saber que visa oferecer um hipotético Model 2 por 25.000 dólares, enquanto o Grupo Volkswagen pretende liderar a oferta de modelos eléctricos na Europa, prometendo para breve três modelos por cerca de 20.000€, com emblemas da VW, Seat e Skoda.

No mercado norte-americano, já está a ser proposto um modelo convencional 100% eléctrico por cerca de 25.000 dólares, mais precisamente 26.595$. Trata-se do Chevrolet Bolt EV, equipado com um motor de 204 cv e uma bateria com uma capacidade de 65 kWh, que lhe garante uma autonomia de 417 km em EPA, e um pouco mais caso estivesse homologado no sistema europeu WLTP. O mencionado preço só foi possível por a Chevrolet ter reduzido em 5900$ o valor do Bolt EV nos EUA.