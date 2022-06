Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ineos Automotive ainda está a uns meses de entregar as primeiras unidades do Grenadier, um SUV “puro e duro”, fabricado em França por uma empresa britânica, que é controlada por um bilionário que lidera o Ineos Group, especializado em químicos, produtos petrolíferos e plásticos. Isso não a impediu de anunciar estar a desenvolver um SUV mais pequeno do que o Grenadier, mas eléctrico.

A Ineos vai de surpresa em surpresa. Quando a Land Rover fez evoluir o Defender, um jipe que originalmente era espectacular para situações extremas, mas pouco civilizado em termos de conforto e de luxo, o que se traduzia em reduzidos volumes de vendas, a Ineos vislumbrou a oportunidade de fazer reviver o mítico Defender, fabricando um modelo tão similar quanto legalmente possível, que denominou Grenadier.

Para produzir o Grenadier, a Ineos montou inicialmente uma solução algo artesanal para produzir o jipe, que inclusivamente passava por ter algumas pequenas peças fabricadas em Portugal. Mas o construtor detido pelo multimilionário Jim Ratcliffe voltou a surpreender o mercado, aproveitando a necessidade da Mercedes alienar a fábrica da Smart em França, para adquirir o local que lhe permitiria passar a produzir o Grenadier, bem como os próximos modelos da marca.

As primeiras unidades do Grenadier, que corresponde sensivelmente às dimensões do antigo Defender 110, deverão começar a ser entregues aos clientes britânicos a partir de Agosto.

O novo eléctrico, quando aparecer, recorrerá ao que a Ineos apelida de “workhorse ADN” para as características todo-o-terreno do Grenadier, o que significa que manterá o chassi de longarinas e travessas, a que é aparafusada a carroçaria. Longe de ser uma solução moderna e muito menos sofisticada, é decididamente robusta.