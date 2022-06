O novo secretário-geral do Junts per Catalunya (Juntos pela Catalunha), Jordi Turull, afirmou este sábado que a política de pactos do partido deve estar condicionada ao objetivo de avançar para a independência catalã.

Jordi Turull, nomeado secretário-geral da formação em substituição de Jordi Sànchez, falava no congresso que o partido independentista catalão celebra em Argelès-sur-Mer, França.

“Se para avançar for preciso pactuar, pactuaremos, mas uma coisa deve ficar clara: Junts deve ser um partido que faz acordos ao serviço da Catalunha, mas que nunca coloca a Catalunha ao serviço de pactos”, afirmou.

“Não viemos para gerir a resignação, que é uma versão amável da rendição. Junts não surgiu para gerir a resignação, mas para fazer emergir a determinação”, adiantou o secretário-geral da formação até agora liderada por Carles Puigdemont.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Puigdemont, figura principal na tentativa de secessão da Catalunha em 2017, anunciou no início de maio que não voltaria a concorrer à liderança da formação por considerar que esta precisa de “uma presidência mais envolvida” que não pode garantir.

Turull foi o dirigente mais votado no congresso, com 1.854 votos, ultrapassando os 1.776 alcançados por Laura Borràs, representante da ala dura, que assumirá a presidência do Junts, cargo que Puigdemont ocupou.

Na sua intervenção, Laura Borràs pediu que se trabalhe “para que este Governo independentista faça avançar o país para a independência”.

A formação liderada até agora por Puigdemont é membro do Governo regional separatista, presidido por um outro partido independentista, a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC).