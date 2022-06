Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Nesta altura do Campeonato qualquer corrida que entremos é com o objetivo de estar na luta dos pódios e vitórias, principalmente tendo em conta que não temos nada a perder. A minha mentalidade será agressiva e vamos com tudo aqui em Jacarta. O circuito é novo para todos mas preparamo-nos bem no simulador e acredito que temos a lição bem estudada. Já aqui estou há alguns dias, gosto muito do espírito das pessoas aqui e estou cheio de vontade de entrar em pista”, destacara António Félix da Costa.

A quinta posição no Mónaco, a que se seguiram dois top 8 nas provas em Berlim, quase faziam adivinhar um pódio que se tornara inevitável. Ao contrário do que acontecera noutras corridas esta temporada, em que andou muito longe dos lugares cimeiros (em Diriyah ou Roma 2), António Félix da Costa encontrara o momento e o carro que lhe permitiam discutir os lugares cimeiros. No entanto, ainda não foi na estreia do Jacarta ePrix que o português alcançou esse objetivo que tanto persegue, acabando no quarto lugar.

Após ter conseguido o segundo melhor registo da qualificação, apenas atrás do companheiro de equipa Jean-Éric Vergne, Félix da Costa conseguiu segurar essa posição no arranque mas por pouco tempo, sendo ultrapassado pouco depois por Mitch Evans. Nem isso mexeu com o rendimento do português mas as passagens pelo attack mode acabaram por deixar Edoardo Mortara na terceira posição sem que o piloto português conseguisse recuperar os lugares de pódio até ao final dos 45 minutos de corrida.

