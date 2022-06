Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Idra, empresa italiana especializada em prensas enormes, capazes de moldar metal parcialmente fundido a quente, apresentou a sua mais recente criação: uma Giga Press apta a exercer uma pressão de 9000 toneladas, mais 50% do que as utilizadas até aqui pela Tesla para produzir, numa só peça, toda a frente do chassi dos Model 3 e Y, que antes obrigavam à estampagem convencional de 70 pequenas peças, as quais tinham depois de ser soldadas entre si. O CEO da Tesla aproveitou o anúncio para revelar que a nova Giga Press será utilizada para produzir o chassi da Cybertruck, que começará a ser fabricada em breve na Gigafactory do Texas.

Elon Musk já tinha avisado que a Tesla necessitava que a Idra, que concebeu umas prensas enormes, capazes de gerar pressões até 6000 toneladas, fizesse uma Giga Press ainda maior, com um mínimo de 8000 toneladas. Estas prensas não são similares às que se utilizam na indústria automóvel, para estampar chapa de aço ou de alumínio. As prensas da Idra moldam peças muito maiores e mais complexas do que as prensas habituais que trabalham com chapa estampada. O processo que dá forma a uma liga, à base de alumínio fundido, é delicado. Mas, uma vez dominada a tecnologia da prensa e do metal a fundir, permite reduzir consideravelmente o tempo de produção do veículo e incrementar a rigidez do chassi.

A Idra de 9000 toneladas cumpre os requisitos de Musk para a Cybertruck, mas fica por perceber como esta prensa para metal fundido pode ser utilizada num modelo cuja carroçaria foi anunciada como sendo estrutural e em aço inoxidável. Será que a Cybertruck tem uma carroçaria em inox montada sobre um chassi em alumínio, provavelmente para reduzir o peso do conjunto? Mais à frente conheceremos melhor os contornos do projecto.

Mas a Idra 9000 serve na perfeição para o próximo Model 2 (se vai ser esta a sua denominação oficial), uma vez que Musk já fez saber que, depois de conseguir produzir o chassi dos Model 3 e Model Y com apenas três peças em fundições de alumínio, a Tesla quer dar mais um passo em frente com o Model 2, que pretende ser comercializado por 25.000 dólares.

O objectivo será produzir todo o chassi de um modelo com as dimensões de um VW ID. 3 com apenas uma peça, moldada com uma pancada de 9000 toneladas. De recordar que a Tesla ainda é o único fabricante a utilizar esta tecnologia, mas a VW já admitiu que vai alterar a sua próxima plataforma PPE, para poder recorrer a prensas da Idra para ganhar competitividade e reduzir o tempo de produção.