Os veículos eléctricos, pelo menos os melhores, são extremamente eficientes, consumindo uma reduzida quantidade de energia para se deslocar, conclusão óbvia se tivermos em conta a energia contida num litro de gasolina ou de gasóleo e a menor eficiência dos motores de combustão, que apenas transformam cerca de 30% do que consomem em movimento. Porém, os eléctricos são mais sensíveis ao peso e à aerodinâmica, factores determinantes quando se trata de puxar um reboque.

Para quem regularmente puxa rulotes, barcos, motos ou bicicletas, os veículos eléctricos são excelentes. Muita força sempre disponível, desde as primeiras rotações, e ausência de embraiagem ou conversor de binário tornam as manobras num prazer. Contudo, o consumo teima em disparar à medida que o peso que rebocamos sobe, o que faz a autonomia descer na proporção.

A Ford começou a entregar a pick-up eléctrica F-150 Lightning, disponível com bateria Standard (98 kWh) e 458 cv, com uma capacidade de rebocar 3493 kg, ou com a bateria Extended Range (131 kWh), esta associada a 588 cv e capaz de puxar 4536 kg. Ou seja, capacidade de reboque é coisa que não falta às duas versões de momento disponíveis. Mas os primeiros clientes a fazerem contas ao consumo e à autonomia, em condições reais de utilização, chegaram a conclusões menos entusiasmantes.

Um dos clientes da nova pick-up a bateria experimentou puxar a sua rulote Airstream com 7 metros de comprimento e um peso (carregada) de 2700 kg. Um valor elevado, mas nada que colocasse qualquer pressão sobre a F-150 Lightning. Porém, com a rulote o consumo disparou para 77,7 kWh/100km, quando sem estar atrelada à Airstream a pick-up eléctrica necessitava apenas de 34,5 kWh/100 km, ou seja, o reboque fazia a F-150 a bateria gastar mais 125%, ou seja, mais do dobro.

Com estes consumos, a pick-up eléctrica com a bateria mais generosa é capaz de garantir uma autonomia de 380 km sem reboque, mas apenas 170 km com ele. Mais uma vez estamos perante uma redução ligeiramente superior a 50%, o que está em linha com as conclusões a que também chegaram os proprietários das novas Rivian R1T. Isto leva a aconselhar, quem necessita de puxar reboques, que o melhor é optar pelos eléctricos com mais capacidade de bateria, pois mesmo assim ficarão sempre com a sensação de a autonomia ser muito “curta”.