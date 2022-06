Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, comentou esta segunda-feira a aprovação do sexto pacote de sanções por parte da União Europeia.

Numa conferência de imprensa citada pelo órgão de comunicação social italiano RAI News, Zhao Lijian considera que as sanções não são uma “maneira correta” de resolver o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

A China apoia o papel da UE no que diz respeito ao seu “papel ativo” no “processo de procura da paz e na construção de um quadro de segurança europeu equilibrado”. Zhao Lijian ressalva, no entanto, que os “cidadãos europeus poderão pagar um pagar mais elevado” por causa das sanções. “O mundo terá de enfrentar grandes desafios, como a crise energética e a crise alimentar.”

“Nós acreditamos que existe a necessidade de facilitar todos os esforços destinados a resolver a situação de forma pacífica. A comunidade internacional deve criar as condições para a conversas entre a Rússia e a Ucrânia”, sublinha Zhao Lijian.

A China mantém um posicionamento neutral no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, apesar de manter boas relações com Moscovo a quem chama de “parceiro estratégico mais importante”. Contudo, os responsáveis russos têm vindo a manifestar alguma frustração, nas suas interações com o governo chinês, em relação ao que consideram ser um apoio insuficiente na “operação militar especial”.