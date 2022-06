O contrato de financiamento do “Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda”, no valor de 40 milhões de euros e realizado ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), vai ser assinado na quarta-feira, informou esta segunda-feira a Câmara de Águeda.

A obra deverá ser financiada a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência, sendo o valor do investimento previsto de 40 milhões de euros.

O contrato será celebrado entre as câmaras municipais de Aveiro e de Águeda e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), numa sessão que deverá contar com a presença dos ministros das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

O eixo rodoviário Aveiro/Águeda vai ter perfil de autoestrada, com duas vias em cada sentido, e o traçado previsto ligará a chamada “Rotunda do Millenium”, em Águeda, seguindo por Travassô e Eirol, já no concelho de Aveiro, onde termina na rotunda do Parque de Feiras e Exposições.

O novo eixo, além de reduzir a distância entre as duas cidades em cerca de 40% e o tempo de viagem para menos de metade, irá permitir encurtar ligações a outras vias estruturantes nacionais, como as autoestradas A1 e a A17, aproveitando os nós de ligação já existentes.

Permitirá ainda aumentar a segurança rodoviária nas áreas urbanas atravessadas pela antiga Estrada Nacional 230.

A sessão de assinatura do contrato de financiamento terá lugar na quarta-feira, pelas 17h00, no Centro de Artes de Águeda, sendo presidida por Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.