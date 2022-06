O líder do PPM/Açores, Paulo Estevão, considerou esta segunda-feira que não é tempo para “lutas intestinas” face aos desafios com que a região é confrontada na sequência dos desafios globais que se colocam.

O parlamentar apelou “à união para ultrapassar as dificuldades” impostas pela pandemia e conflito bélico em curso na Ucrânia, salvaguardando que “não é tempo para lutas intestinas”.

O deputado intervinha na sessão solene evocativa do Dia da Região Autónoma dos Açores, no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel, que voltou ao formato convencional após dois anos de interregno devido à pandemia da Covid-19.

Paulo Estevão deixou a mensagem que os dois deputados do PPM eleitos para o parlamento regional nas últimas legislativas regionais de outubro de 2020 “desempenharam um papel decisivo” na formação da coligação que suporta o Governo dos Açores.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para o parlamentar, a “mudança política era necessária” nos Açores porque “nenhuma democracia sobrevive sem alternativa”, numa alusão aos 24 anos de poder socialista na região, que terminaram nas últimas eleições.

O Dia da Região Autónoma dos Açores foi instituído em 1980 pela Assembleia Legislativa Regional para ser celebrado na segunda-feira do Espírito Santo.

De acordo com o preâmbulo do Decreto Regional n.º 13/80/A, de 21 de agosto, de 1980, que institui o Dia dos Açores, na região, formada “por pequenas comunidades isoladas durante séculos”, os seus habitantes “mantiveram cultos e práticas profundamente populares, totalmente enraizadas no quotidiano que, apesar da crescente globalização, ainda mantêm um profundo significado, sendo um dos traços da açorianidade”.

O diploma destaca que a comemoração do Espírito Santo possui uma “vitalidade que se alarga naturalmente a todos os núcleos de açorianos espalhados pelo mundo, incluindo as comunidades de origem açoriana no sul do Brasil, e que se exterioriza em celebrações que são tão espontâneas e tão vividas quão intensas”.