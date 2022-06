Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu Alec John Such, fundador dos Bon Jovi e antigo baixista da banda. Tinha 70 anos. Alec John Such foi um dos membros originais dos Bon Jovi: criou a banda em 1983 e permaneceu até 1994, altura em que se quis retirar por se sentir “cansado”. Evitou o mediatismo desde então e só voltou a participar num evento público da banda em 2018, num reencontro para uma homenagem no Rock n’Roll Hall of Fame.

A morte do baixista foi confirmada pelos próprios Bon Jovi este domingo nas redes sociais, mas a causa da morte não é conhecida. Os membros dos Bon Jovi escreveram que Alec John Such foi “essencial para a formação da banda” e o elo comum entre os músicos que por lá passaram: “Era amigo de infância do Tico [baterista] e trouxe o Richie [guitarrista até 2013] para que nos visse tocar”.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR — Bon Jovi (@BonJovi) June 5, 2022

“O Alec foi sempre selvagem e cheio de vida. Hoje, esses momentos especiais põem-me um sorriso na cara e lágrimas nos olhos. Sentiremos a tua falta”, pode ler-se na mensagem publicada na conta oficial da banda no Twitter, junto a uma ilustração de um coração alado, atravessado por uma espada, ornamentado com as palavras: “Bon Jovi Para Sempre”.

Nascido a 14 de novembro de 1951 em Perth Amboy, no estado norte-americano de Nova Jérsia, Alec John Such comprou o primeiro baixo elétrico com o dinheiro amealhado a engraxar sapatos na rua. Aprendeu a tocar ao ouvir discos em casa, depois ingressou com Tico Torres na banda Phantom’s Opera e com Richie Sambora nos The Massage. Ambos vieram mais tarde a participar com ele nos Bon Jovi.

Após gravar “Always” e “Someday I’ll Be Saturday Night”, dois dos maiores êxitos da banda, Alec saiu dos Bon Jovi e tornou-se produtor musical. A saída parece ter sido motivada por desentendimentos entre os membros da banda: o próprio baixista sugeriu numa entrevista dada em 1994 que a atenção concentrava-se quase exclusivamente em Jon e em Tico Torres — os restantes membros lutavam pelo que sobrava das luzes da ribalta.

Questionado em 1994, já depois da saída dos Bon Jovi, sobre porque é que raramente era protagonista de entrevistas sobre a banda, Ale John Such respondeu: “Não permitiram que fizesse nenhuma, se quer saber a verdade. Diziam-me que ninguém queria falar comigo, isso veio direto da boca de Jon. Para mim, chega de segredos”.

O baixista nem sequer tocou no álbum “Keep The Faith”, publicado em 1992, e foi substituído por Huey McDonald — que dois anos mais tarde veio a ocupar a sua posição. Na altura, Alec admitiu que continuaria a acompanhar a tourné mundial da banda, mas não gravaria o álbum porque não tinha sequer vontade de o fazer.

“O Jon está sempre a dizer que toco mal e eu não tenho vontade de me envolver em toda essa tensão novamente. Porque eu trabalho melhor no palco do que no estúdio, dá-me a oportunidade de fazer o que quero fora da banda”, justiicou o baixista numa entrevista à revista RAW. Sobre a relação com Jon, Alec afirmou que a amizade entre ambos estava “boa”. Mas “estou a fazer uma pausa para sentir o perfume das rosas, não é como se eu não tivesse feito isso já antes. Agora há outras coisas que têm uma prioridade maior”.