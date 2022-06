Semana acaba com mais uma anomalia nas temperaturas que coloca os termómetros quase nos 40ºC. O Alex é um dos culpados

Esta terça e quarta-feira as temperaturas ainda vão manter-se amenas, pode até chover em alguns locais na quarta-feira, mas depois tudo muda. Grande parte do país ficará a partir de quinta-feira perto dos 35ºC, com as temperaturas a subirem acima disso e a aproximarem-se dos 40ºC na sexta e no sábado, baixando depois apenas a partir de domingo e ao longo da semana seguinte. Haverá contudo, diferenças substanciais entre o litoral oeste — onde se sentirão entre 20 a 25ºC — e o interior, sobretudo a sul, onde estão previstos 38º e 39ºC para Évora e Beja por exemplo. Lisboa, a meio caminho, ficar-se pelos 30º/31º. E, ao contrário do que aconteceu há duas semanas, as noites serão menos quentes.