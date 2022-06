O tenista português Nuno Borges, quinto cabeça de série, qualificou-se nesta segunda-feira para a segunda ronda do “challenger” de Lyon, ao vencer em dois “sets” o chileno Gonzalo Lama na estreia na prova francesa de terra batida.

Nuno Borges, 130.º classificado do ranking mundial, não encontrou muita oposição por parte de um adversário posicionado muito abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 250.º lugar, impondo-se por duplo 6-4, após uma hora e 24 minutos de confronto.

O tenista português, de 25 anos, que foi afastado na primeira eliminatória do torneio de Roland Garros, regressou aos triunfos graças a duas quebras de serviço — uma em cada parcial –, sem conceder qualquer jogo de serviço.

Na segunda ronda do torneio francês em terra batida, equivalente aos oitavos de final, Nuno Borges vai defrontar o vencedor do encontro de entre o argentino Facundo Diaz Acosta, número 246 do mundo, e o francês Alexandre Muller, 224.º do ranking.