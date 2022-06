A venda de novos veículos ligeiros de passageiros elétricos (BEV, na sigla inglesa, para Battery Electric Vehicle) cresceu 48,4% em maio, face ao mês homólogo, e 77,9% nos primeiros cinco meses do ano, comparativamente com o mesmo período de 2021, avançou a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Em comunicado, a ACAP informa que, em maio, foram matriculados em Portugal 4.403 automóveis ligeiros de passageiros novos 100% elétricos, híbridos plug-in (PHEV) e híbridos não recarregáveis (HEV), menos 0,2% que no mesmo mês de 2021. Já entre janeiro e maio, as matrículas deste tipo de veículos totalizaram 22.030 unidades, um aumento de 26,4% relativamente ao período homólogo. O crescimento deveu-se, sobretudo, ao incremento das vendas de BEV que, em maio, aumentaram em 48,4% em termos homólogos, para 1.278. Tendo em conta os primeiros cinco meses do ano, a subida homóloga nas vendas de BEV foi de 77,9%, totalizando 5.985 veículos.

Os dados da ACAP indicam ainda que os ligeiros de passageiros PHEV caíram 15,9% em maio em termos homólogos, para 1.237 veículos, tendo registado, no entanto, um aumento homólogo em 1,5% nos primeiros cinco meses, para 6.377 veículos. Quanto aos HEV, verificou-se uma descida de 9,4% em maio relativamente ao mês homólogo, para 1.888 matrículas, mas um crescimento de 24,2% de janeiro a maio face ao mesmo período de 2021, para 9.668.

Por sua vez, no mercado de ligeiros de mercadorias de BEV, PHEV e HEV registou-se uma evolução positiva de 70% em maio face ao mês homólogo, com 51 unidades matriculadas. Em termos acumulados, os ligeiros de mercadorias deste tipo atingiram 317 unidades, um crescimento de 256,2% face ao mesmo período de 2021. Segundo a ACAP, em maio verificou-se um aumento de 63% nas matrículas de veículos ligeiros de mercadorias BEV, em comparação com o mesmo mês de 2021, mas em termos acumulados houve uma queda de 275,6%, face aos primeiros cinco meses de 2021.

Quanto ao mercado de pesados, que engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em maio não se verificou qualquer tipo de variação, uma vez que não foram matriculados veículos elétricos. Em termos acumulados, de janeiro a maio, não se verificam alterações existindo apenas uma unidade matriculada.