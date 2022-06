Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As autoridades russas nos territórios ocupados da Ucrânia estarão a forçar as crianças a gravar vídeos de promoção russos em preparação para o Dia da Rússia, celebrado a 12 de junho.

Segundo uma publicação do conselheiro do autarca de Mariupol no Telegram, “as forças ocupantes instruíram os professores e educadores de infância a gravar um vídeo das crianças a cantar o hino da Rússia”.

Os vídeos serão depois distribuídos para demonstrar ‘a alegria da chegada dos russos’ por quem ‘esperaram durante oito anos’. Caso recusem a fazê-lo, os professores são ameaçados com detenções e exclusão das listas para receber ajuda humanitária”, explicou ainda o conselheiro do autarca.

Petro Andriushchenko tinha já denunciado a situação dos civis na cidade ocupada pelas tropas russas, onde a ajuda humanitária é insuficiente face à população necessitada, o odor dos cadáveres abrange toda a cidade e um possível surto de cólera poderá ter levado ao isolamento da localidade ucraniana.