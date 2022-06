Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A biblioteca municipal do Vale da Amoreira, no município da Moita, em Setúbal, vai mudar de nome. Passará a partir de esta sexta-feira, 10 de junho, dia de Portugal, a chamar-se Biblioteca Bruno Vieira Amaral.

A informação é avançada em comunicado pela editora Quetzal, que publicou os dois romances lançados até ao momento pelo escritor português, As Primeiras Coisas (2013) e Hoje Estarás Comigo no Paraíso (2017).

A nova designação da biblioteca serve de homenagem a um autor que tem situado a ação de alguns dos seus livros, não apenas romances, na margem sul do Tejo e no Vale da Amoreira — e a quem em 2015 foi atribuído o Prémio Saramago pelo seu romance inaugural, também distinguido com outros prémios como o PEN Narrativa, entre outros.

Não apenas romancista mas também ensaísta e crítico literário, Bruno Vieira Amaral publicou igualmente as obras Integrado Marginal, uma biografia de José Cardoso Pires, Cidade Suspensa – Lisboa em Estado de Emergência (com Miguel Valle de Figueiredo), Uma Ida ao Motel e Outras Histórias, que venceu o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, Manobras de Guerrilha – Pugilistas, Pokémons & Génios, Aleluia! e Guia Para 50 Personagens da Ficção Portuguesa.

Além das oito obras publicadas, Bruno Vieira Amaral colabora também regularmente com a revista Ler, o semanário Expresso e o Observador. Citado no comunicado enviado pela sua editora, afirma: “Sou frequentador da biblioteca desde a inauguração e o meu percurso de leitor está intimamente ligado àquele espaço em que fui descobrindo, com os anos, todos os livros, imprensa e autores que me marcaram: de Quino a Goscinny, da revista de O Independente aos jornais desportivos, de Umberto Eco a Gabriel García Márquez”.