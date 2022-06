O Santuário de Fátima recebe na quinta e na sexta-feira a tradicional Peregrinação das Crianças, que volta a ser realizada de forma presencial após um interregno de dois anos devido à pandemia de Covid-19.

“Gostei muito de ver Nosso Senhor”, uma frase do vidente de Fátima Francisco Marto, é o tema da peregrinação, para a qual os serviços do Santuário esperam grande afluência, tendo em conta que este momento concentra, nalguns anos, um número de participantes maior do que o registado na Peregrinação Aniversária de 12 e 13 de outubro.

As cerimónias da Peregrinação das Crianças serão presididas pelo bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, e o programa começa na noite de quinta-feira, com uma vigília de oração, às 21h00, na Basílica da Santíssima Trindade, onde, na manhã do dia seguinte, terá lugar uma encenação relativa ao tema da peregrinação, a partir das 09h30.

Após a recitação do rosário, às 10h00, na Capelinha das Aparições, segue-se a celebração da missa às 11h00, no recinto de oração. O dia terminará com a repetição da encenação da manhã, às 15h00, na Basílica da Santíssima Trindade, à qual se seguirá a celebração de despedida.

Os grupos de crianças presentes terão um lugar reservado no recinto de oração, durante a missa da peregrinação e, no final, como é tradição, receberão uma surpresa que ficará a assinalar a sua presença na Cova da Iria neste dia.

O tema da peregrinação remete para “a experiência do encontro íntimo, pessoal e transformador com Cristo”, segundo informação do Santuário de Fátima.

“Em Fátima, três crianças — Lúcia, Francisco e Jacinta – tornaram-se testemunhas de um encontro profundo com Cristo Ressuscitado. (…) A intimidade da amizade com Jesus, que viram naquela luz, transformou o coração e o olhar dos três. Cada um, a seu modo, passou a ver tudo e todos com a mesma compaixão de Jesus. E as suas vidas tornaram-se sinal luminoso desse amor”, refere a apresentação desta peregrinação, que tem o objetivo de despertar as crianças em grupos de catequese para a mensagem de Fátima e dar-lhes a conhecer a vida e a espiritualidade dos santos Francisco e Jacinta Marto.