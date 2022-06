Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Governo não vai negociar os termos gerais do processo de descentralização diretamente com o município do Porto. Quem o garante é a ministra da da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que em entrevista ao jornal Público — publicada esta terça-feira — descartou a hipótese: “Já ficou muito claro, dito pelo próprio primeiro-ministro, que nós negociamos com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). Seria impensável fazer uma negociação município a município“.

As regras serão definidas com a ANMP. Ao Porto aplicar-se-á o que for aplicado aos outros municípios“, apontou a ministra.

Há cerca de uma semana, o município do Porto aprovava em Assembleia Municipal a saída da Associação Nacional de Municípios, que a autarquia acusa de não defender os interesses das autarquias (como a portuense) no processo de negociação com o Governo sobre a descentralização. Rui Moreira, presidente da câmara local, defendeu então: “A solução é simples: queremos poder negociar com o Estado. As pessoas que lá estão [na ANMP] podem defender outros interesses, podem ter preocupações partidárias ou ideológicas, mas não sinto que o nosso município seja representado”.

Agora, em entrevista ao Público, a ministra da Coesão Territorial veta a hipótese de abrir negociações diretas com o município. Apesar de prometer “diálogo” com “todos os autarcas”, Ana Abrunhosa vincou: “As negociações e as regras são definidas com a ANMP. Que mensagem passaríamos aos outros 307 [municípios]?”.

Já questionada sobre se as críticas ao processo de negociação da descentralização têm “motivações partidárias”, a ministra respondeu: “Admito que os municípios queiram ter condições para dar resposta às populações. Se num caso ou outro isto é aproveitado para se ter algum protagonismo mediático, é pontual. Não me parece que seja digno de caracterizar o conjunto dos autarcas”. E defendeu que as críticas e exigências devem ser feitas “dentro da ANMP para a fortalecer na posição de negociação” com o Governo: “Fazer a discussão dentro da ANMP é o caminho que me parece mais razoável para defender também outros municípios que não têm tanto poder negocial”.