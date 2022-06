Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Mercedes vai chamar à oficina cerca de um milhão de veículos, mais precisamente 993.407 unidades, todas elas com problemas graves de travagem. Em causa está a deterioração excessiva de uma das peças do sistema de travagem devido à corrosão, o que leva à falência repentina da capacidade de travagem, podendo revelar-se incapaz de reduzir a velocidade e parar o veículo.

De acordo com a BBC, a Mercedes descobriu que o servofreio utilizado nestes veículos pode ser afectado por corrosão extrema na zona da junta, que o enfraquece e possibilita a sua quebra numa travagem mais forte. Nestes casos, afirma a marca que será mesmo impossível de reduzir a velocidade com a ajuda do travão de mão, o que incrementa o risco de acidente e de danos, para veículo e passageiros.

As unidades visadas nesta chamada à oficina foram construídas entre 2004 e 2015, ou seja, alguns deles com 18 anos de idade. Os modelos envolvidos são os SUV ML e GL, bem como os monovolumes da Classe R. O construtor anunciou que irá iniciar o recall de imediato, sendo que potencialmente será difícil identificar os veículos que mudaram de mão, pelo que esses condutores deverão registar os modelos junto da marca.

A operação na oficina resume-se a inspeccionar a peça deficiente, substituindo-a caso seja necessário. Esta foi a segunda vez, este ano, que a Mercedes se vê obrigada a recolher 1 milhão de veículos que acusam defeitos. A anterior foi em Fevereiro, devido ao eCall, sistema que permite aos condutores alertar as autoridades em caso de acidente grave ou necessidade de assistência e de equipas médicas. O sistema eCall é obrigatório em todos os novos veículos vendidos desde 2018.