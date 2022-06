Uma mulher de 76 anos morreu esta terça-feira, em Santo Tirso, no distrito do Porto, na sequência de um atropelamento, indicaram fontes da Proteção Civil.

Fonte dos bombeiros voluntários de Santo Tirso disse à agência Lusa que a vítima morreu no local e o corpo foi transportado para as instalações do Instituto de Medicina Legal de Guimarães, no distrito de Braga.

No atropelamento que vitimou mortalmente a mulher esteve envolvido um veículo ligeiro de mercadorias.

De acordo com o Comendo Distrital de Operações de Socorro do Porto, a ocorrência foi registada às 09:04 na Rua Alto do Pedro, no concelho de Santo Tirso.

No local estiveram três veículos com seis operacionais dos bombeiros voluntários de Santo Tirso, bem como meios da PSP, incluído do Núcleo de Investigação Criminal desta polícia.

Este também no local uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Médio Ave, bem como a equipa de psicólogos do INEM.