O que nos revela Sam Heughan sobre a nova temporada de "Outlander"?

O nome é comum, mas a história da sua escolha nem por isso. Sam e o irmão, Cirdan, foram assim batizados em homenagem às personagens de “O Senhor dos Anéis”. Os pais eram hippies e faziam parte de uma comunidade inspirada na obra de J.R.R. Tolkien chamada Gandalf’s Garden. Porém, quando o pai deixou a família, a mãe trocou Londres por uma pequena localidade na Escócia. Explorar o meio artístico sempre foi um dos grandes incentivos na família – nunca houve outra opção além de representar, mesmo que o verdadeiro sucesso só tenha chegado quando Sam Heughan tinha 34 anos.

“Outlander” fez explodir a sua carreira e foi muito além das fronteiras da Escócia com uma história de amor arrebatadora que começa com uma viagem no tempo de uma enfermeira, Claire (Caitriona Balfe), transportada de 1945 para 1743. Desde a estreia, em 2015, muita coisa aconteceu na narrativa, que já viajou até à Jamaica e aos EUA.

Entretanto, passaram-se mais de dois anos desde a quinta temporada de “Outlander”, uma espera que tem sido insuportável para os fãs mais leais, mas que terminou esta segunda-feira, 6 de junho. No TVCine Emotion, recomeçou a saga de Claire e Jamie Fraser. As personagens estão exatamente onde as deixámos, na América Colonial, a tentar proteger e defender Fraser’s Ridge de uma revolução que se aproxima.

As dificuldades de filmar durante a pandemia reduziram os habituais 12 ou 13 episódios para oito e tudo começa com um regresso ao passado, mais precisamente à prisão de Ardsmuir. Sam Heughan começou a interpretar um Jamie Fraser de 23 anos, viajando com ele até aos 50 anos, para agora ter direito a um flashback na história.

Além de “Outlander”, o ator, que é um apaixonado pela Escócia, criou um whisky – a que chamou The Sassenach, o nome que Jamie dá a Claire na história –, escreveu dois livros e fez uma série de viagens. Antes da estreia dos novos episódios, o Observador, juntamente com três jornalistas de outros pontos do mundo, falou com Sam Heughan.

É estranho ver-se a envelhecer no ecrã?

Espero não estar tão velho como o Jamie, mas estou a apanhá-lo. É interessante porque estou a interpretar um avô, é uma estreia para mim. Fui do Jamie com 23 anos até ao Jamie agora com 50/60 anos, é curioso. Nesta temporada, andar para trás para Ardsmuir [prisão onde a personagem esteve detida anos antes], no primeiro episódio, é um desafio engraçado. Neste caso, nem tenho de imaginar. Estive, através do Jamie, em Culloden, passei por essas experiências. Eu e a Caitriona não temos de usar sempre a nossa imaginação, já vivemos com estas personagens há muito tempo.

Quais têm sido as maiores recompensas por interpretar a personagem há tanto tempo e quais os maiores desafios?

Quando começamos a desenvolver uma personagem, tudo é uma descoberta. Mas, quando passamos muito tempo com uma personagem, temos uma memória emocional à qual recorremos. Não temos de imaginar, está sempre lá. As relações também são muito importantes. Eu e a Caitriona temos uma relação de muita confiança, sabemos como cada um trabalha. Tudo isso importa para a ligação das personagens. O desafio é quando a personagem faz algo inesperado, eu gosto muito, mas às vezes não percebemos bem o motivo ou não concordamos.

O Jamie parece já ter vivido mil vidas. As suas experiências deixam os espectadores drenados. O que faz para se preparar física e mentalmente?

Tem razão, ele já teve tantas vidas, personalidades, seis ou sete nomes. Voltar a Ardsmuir foi muito interessante, naquela altura ele estava tão desligado do mundo, tinha perdido a Claire, achava que ia morrer, ele queria morrer – portanto, vivia na escuridão, nas sombras, em memória da Claire. Voltar e revisitar isso, mas também entender e aprofundar mais a história, foi interessante porque tive de voltar a isolá-lo. Ele não queria interagir com ninguém, não queria ser um líder, mas tinha de o ser. Como é que se prepara? Não sei bem, para ser honesto. Há sempre muitos desafios e esta temporada não é exceção.

As cenas são muito intensas e pesadas por vezes. Calculo que tenham de descomprimir. Quem é a pessoa que, nos bastidores, faz todos os outros rir?

Somos terríveis. Normalmente, quando a família está toda junta – a Lauren [Lyle, que interpreta Marsali], o Richard [Rankin, que faz de Roger], a Sophie [Skelton, que é Brianna] e a Caitriona – temos as cenas na mesa para ler e eu até me sinto mal pela equipa técnica porque é o caos, estamos todos a falar. Temos profissionalismo zero. Eu acho piada porque somos realmente como uma família, não nos calamos. A Caitriona ri muito e é muito pouco profissional, mas a nossa nova adição, o Mark [Lewis Jones, que interpreta Thomas Christie], também tem muita piada e é muito bom a escondê-lo. A cena em que a Claire está a coser-lhe a mão, no terceiro episódio, foi muito difícil de filmar para mim. Não é fácil manter-me sério com eles os dois.