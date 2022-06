Olivier Assayas e os vampiros que não mordem

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No início um tanto ou quanto frenético de “Irma Vep”, onde o espectador é atirado para a boca do lobo da digressão de apresentação de um filme, “Doomsday”, vemos a protagonista, Mira (Alicia Vikander) numa sessão de fotografia. O fotógrafo mostra uma série de armas com que Mira pode pousar, ela escolhe duas pistolas. O piscar de olho é óbvio e isso faz parte do exercício de análise e autoanálise de “Irma Vep”: a personagem escolhe as duas pistolas porque se sente mais à-vontade com elas, referindo nas entrelinhas o papel da Lara Croft da atriz em “Tomb Raider”.

O regresso de “Irma Vep” como série à HBO Max é curioso. Olivier Assayas resolveu voltar ao conceito que criou em 1996, transformá-lo e reparti-lo em episódios. No final do século passado, surgiu com uma proposta algo provocatória: criar um filme dentro de um filme que funcionaria como uma crítica a todos os degraus que envolvem o cinema francês. O filme dentro do filme era uma tentativa de remake de “Os Vampiros” (ou “Les Vampires”, para se perceber o anagrama de “Irma Vep”), um clássico do cinema mudo francês, com mais de sete horas, divididas em dez partes (a dado momento, Mira gaba-se de já ter visto o original três vezes).

Este “Irma Vep” (que também está disponível na HBO Max) tinha Maggie Cheung no papel principal, que estava a fazer de si própria, uma atriz fora do sistema francês que servia de olho crítico mas também de elemento desestabilizador de toda a produção do filme. Duas décadas e meia depois, Alicia Vikander não faz dela própria, mas Assayas não resiste a mexer na sua carreira e a colocar “Tomb Raider” logo em cima da mesa. Esta “Irma Vep”, a série, é uma tentativa de satirizar a indústria de entretenimento em 2022. Um filme já não dá, por isso o realizador muda o seu objeto para uma minissérie de oito episódios. O filme dentro do filme também já não existe, agora é uma série dentro de uma série, também com oito episódios, mas o realizador, René Vidal (Vincent Macaigne), rejeita prontamente tal rótulo. Mas um filme longo, em várias partes, recriando o original: os títulos de cada episódio são copiados dos diferentes capítulos de “Os Vampiros”.

É uma coisa muito meta. Mas parte do divertimento de “Irma Vep” está exatamente aí. Não importa tanto saber o que é ou não verdade, mas ver como Olivier Assayas trabalha o conceito original – não é necessário vê-lo, mas é uma boa entrada – e o trabalha no contexto de 2022. Agora não pode ser tão ácido, tem que ser mais direto e olhar para uma indústria como um todo e não somente para o “caso francês”.

Mira é uma atriz norte-americana que procura uma mudança de carreira. Ultimamente, a sua carreira é feita de filmes de ação. “Doomsday” é o mais recente e está a ter uma receção muito acima das expectativas. Ainda não estamos inteirados de “Irma Vep” e Assayas já está a criticar o sistema: o realizador de “Doomsday” (Herman, interpretado por Byron Bowers) começou com um filme modesto que chamou a atenção e rapidamente passou para a indústria Disney, rejeitando o passado com uma arrogância tremenda. Enquanto crítica, sabemos também que Herman está a namorar com a antiga namorada de Mira, Laurie (Adria Arjona). Mira tenta disfarçar, mas está surpreendida, destroçada.

Coração partido e uma vontade de dar uma volta à carreira, é esta Mira que encontramos em Paris, disposta a aceitar um papel numa produção francesa que parece estar sempre no limite da rutura. Não só por implosão, mas porque as pessoas em volta de Mira querem à força tirá-la do projeto: a agente, por exemplo, está a fazer tudo para a tirar de “Irma Vep” e resgatá-la para um filme do “Surfista Prateado”.