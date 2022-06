Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no sábado, em Viseu, por ser suspeito de crimes de abusos sexuais à enteada, atualmente com 13 anos, disse fonte desta polícia criminal, esta terça-feira.

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Viseu, deteve um homem pela presumível prática, reiterada, de crimes de abuso sexual de crianças”, anunciou a PJ, através de um comunicado de imprensa.

À agência Lusa, fonte da PJ disse que o homem, de 42 anos, “era o padrasto da menina e os abusos terão começado quando a menor tinha 10 anos” e, atualmente, “à medida que a criança foi crescendo, os abusos foram-se intensificando na forma”.

“Atualmente, a criança tem 13 anos e foi ela que confidenciou com uma amiga o comportamento, que não achava correto, do padrasto. Com a ajuda da amiga, falaram com uma professora que apresentou queixa, há sensivelmente duas semanas“, explicou.

Segundo a mesma fonte da PJ, a detenção aconteceu no sábado, “à chegada do suspeito a casa, tendo em conta que o senhor é motorista de veículos pesados e só de 15 em 15 dias é que ia à residência”, em Viseu.

“A mãe da menina desconhecia os factos, uma vez que os alegados abusos aconteciam em casa, mas em horário laboral da senhora”, acrescentou a fonte, que disse que o suspeito, “sem antecedentes criminais”, foi ouvido na segunda-feira.

A PJ adiantou que suspeito ficou sujeito a “apresentações periódicas junto das autoridades e de proibição de contactos com a vítima”.