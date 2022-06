Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou, esta segunda-feira, que uma task force ligada aos serviços de informação do Ministério da Defesa está a liderar as negociações de trocas de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia.

O primeiro passo desta task force foi garantir a saída dos resistentes ucranianos de Azovstal com vida e a segunda etapa passa por garantir o seu regresso — igualmente com vida — para a Ucrânia. “É por isso que eu confio neles [na task force] e esperamos resultados desta equipa.”

O líder ucraniano afirmou ainda que pode haver mais de 2.500 prisioneiros da Azovstal nos territórios de Donetsk ou Luhansk. Em relação à possível tortura dos prisioneiros de guerra por parte do exército da Rússia, Zelesnky considerou que tal não seria do interesse do lado russo, uma vez que são “prisioneiros públicos monitorizados por todo o mundo”.

Aliás, no seu habitual discurso diário, Zelensky salientou a importância da cobertura noticiosa do conflito em território ucraniano. “Pela atenção à Ucrânia, para que a nossa luta pela liberdade não diminua, todos devem continuar a falar sobre o que se passa. Por favor, partilhem a informação, apoiem as nossas necessidades”, apelou.

Claro que isto aplica-se fundamentalmente aos jornalistas. Hoje [segunda-feira e Dia Nacional do Jornalista na Ucrânia], apelo a que [os jornalistas ucranianos] não fiquem presos ao contexto interno ucraniano. Quanto mais falarmos sobre a Ucrânia em todo o mundo, mais cedo poderemos acabar com a guerra e libertar o nosso país.”

O líder da Ucrânia contou ainda que 17.864 combatentes tinham sido galardoados desde 24 de fevereiro — esta segunda-feira, foram premiados 121 soldados, 32 de postumamente.