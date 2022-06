A moda é slow, os materiais alternativos e os animais são bem vindos: a Wetheknot em Alfama

A primeira coleção de roupa surgiu em 2019 e pode ser encontrada na loja durante todo o ano. As peças refletem a filosofia da marca, aposta na simplicidade e intemporalidade. Não há tendências da estação nem a pressão de apresentar novos modelos com periodicidade apertada. Respeitando o conceito de slow fashion, a Wetheknot tem uma coleção permanente, à qual acrescentam novas referências todos os anos. Em 2020 lançaram duas coleções, em 2021 apenas uma e para este ano estão a planear lançar três, contudo as coleções são pequenas e contam com cerca de cinco ou seis peças, entre roupa e acessórios. Se as novas peças resultarem bem e tiverem aceitação do público, integrarão depois a coleção permanente. As peças nem sequer são alusivas à estação do ano, não esperemos, portanto, encontrar t-shirts coloridas por ser verão, ou golas altas por ser inverno.

Os acessórios, por seu lado, apostam na multifuncionalidade. Um bom exemplo é a primeira peça desenhada para esta gama, a “pouch”. Foi criada para tabaco de enrolar, depois foi sendo adaptada e tornou-se numa bolsa versátil que é o atual “best seller” da marca. Os acessórios são feitos em pele vegan, “que é um material sintético composto por algodão, poliéster e poliuretano, e chamámos-lhe assim porque queremos marcar a posição de não usarmos recursos de fonte animal”, explica Filipe. Acrescenta que a utilização de novos materiais é um caminho que começaram agora a explorar e que descobriram muitos materiais reciclados interessantes no mercado, ao ponto das peças serem pensadas em função da textura.

Neste momento têm uma coleção de tote bags feitas em algodão reciclado à venda em exclusivo na loja e também já usaram materiais com plástico reciclado. Têm t-shirts em algodão orgânico escovado com uma textura muito própria e casacos de cupro. “É um material muito interessante, que sobra da fiação do algodão, é processado quimicamente, mas apesar disso tem um toque muito natural e sedoso, por isso também lhe chamamos a seda vegan. As características são muito semelhantes às da seda, mas este material tem outras mais valias.”