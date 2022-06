Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 25 casos de infeção com varíola dos macacos, anunciou esta quarta-feira de manhã a Direção-Geral da Saúde.

Ao todo, são já 191 os casos de monkeypox registados em Portugal.

De acordo com a informação divulgada pela DGS, continuam a concentrar-se na região de Lisboa e Vale do Tejo a maior parte das infeções (apesar de haver casos registados também no Norte e no Algarve) e continuam a ser apenas indivíduos do sexo masculino, entre os 19 e os 61 anos, os infetados.