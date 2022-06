Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma criança de 11 anos que sobreviveu ao massacre na escola norte-americana de Uvalde, depois de se ter coberto de sangue de um colega para se fingir de morta, testemunhou esta quarta-feira perante o Congresso dos Estados Unidos e revelou vários detalhes sobre o que aconteceu naquele dia 24 de maio, incluindo que o autor do massacre disse “boa noite” à professora antes de a assassinar a tiro.

Miah Cerrillo, de 11 anos, protagonizou a intervenção central nesta quarta-feira no Congresso dos EUA, onde os membros da Câmara dos Representantes estão esta semana a debater um conjunto de propostas legislativas destinadas a aumentar o grau de controlo sobre o acesso a armas de fogo no país.

Como explica o The New York Times, estas propostas legislativas não deverão ser aprovadas devido à forte oposição do Partido Republicano no Senado. Ainda assim, os congressistas do Partido Democrata esperam que os testemunhos na primeira pessoa por parte dos sobreviventes e dos familiares das crianças que morreram no massacre possam contribuir para que alguns republicanos mudem de ideias e apoiem uma política de controlo das armas de fogo mais apertada.

Além de Miah Cerrillo, entre as testemunhas ouvidas esta quarta-feira no debate parlamentar encontram-se também Felix e Kimberly Rubio (pais de Lexi Rubio, criança de 10 anos que morreu no ataque e que se têm assumido como ativistas contra a disseminação das armas semiautomáticas nos EUA) e o médico Roy Guerrero, único pediatra de Uvalde, que esteve a relatar aos congressistas a sua experiência a tratar crianças atingidas por armas semiautomáticas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Miah Cerrillo deveria ter comparecido presencialmente no Congresso, mas pouco antes do início da audiência soube-se que a criança tinha gravado o seu testemunho em vídeo — que seria exibido perante os congressistas — e que o seu pai estaria presente no Congresso em representação da filha. De acordo com o que foi anunciado pela congressista que preside à comissão parlamentar em que decorreu a audição, a decisão foi tomada com base no conselho do pediatra de Miah.

“Ele baleou a minha professora, disse-lhe boa noite e baleou-a na cabeça. Ele matou alguns dos meus colegas de turma“, disse Miah no vídeo, em que lembrou que a turma estava a ver um filme quando a professora foi informada do ataque, trancou a porta da sala e pediu aos alunos que se escondessem. Quando o atacante chegou à sala, disparou sobre os estudantes que ali se encontravam, descreveu a criança.

“Ele atirou sobre o meu amigo, que estava ao meu lado. E pensei que ele ia voltar à sala”, explicou Miah, descrevendo como pegou em sangue do colega do lado e o espalhou sobre o próprio corpo, para se fingir de morta e não atrair a atenção do atirador. Quando conseguiu, pegou no telemóvel da professora e ligou para o 911 (número de emergências norte-americano, equivalente ao 112 português) e chamou a polícia. “Disse que precisávamos de ajuda.”

Questionada durante o vídeo sobre o que o que deveria mudar depois do ataque em Uvalde, a criança pediu “segurança” e disse que não quer que “isto aconteça outra vez“.

No dia 24 de maio, um jovem de 18 anos, de nome Salvador Ramos, irrompeu pela escola básica de Uvalde, no estado norte-americano do Texas, e abriu fogo sobre quem se encontrava no estabelecimento, matando dois professores e 19 crianças. O atirador foi morto pela polícia e o ataque reabriu nos EUA o debate sobre o controlo das armas de fogo.

Famílias de sobreviventes querem indemnização de 100 milhões de dólares

Paralelamente a este debate sobre a legislação de controlo das armas de fogo, as famílias de quatro crianças que ficaram feridas durante o ataque em Uvalde estão a mover um processo civil contra a herança do atirador com o objetivo de receberem 100 milhões de dólares, ou 93 milhões de euros, de indemnização pelos danos sofridos.

Segundo a FOX News, que cita o advogado Thomas Henry, representante das famílias, o processo destina-se também a abrir uma investigação sobre como é que foi possível a Salvador Ramos obter uma arma semiautomática.

Mas o principal objetivo do processo é trazer justiça às vítimas que sobreviveram ao massacre — e Henry não descarta a possibilidade de mais vítimas se juntarem ao processo. “Cada uma destas crianças foi sujeita a cuidados médicos alargados. Algumas foram submetidas a múltiplas cirurgias”, diz o advogado no processo movido contra Ramos. “Todas elas sofreram ferimentos físicos e um trauma emocional inimaginável. Viram os seus amigos e professores serem baleados e a morrerem à sua frente.”